[1.9 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè19Àá](¥³¥ê¥»¥¦¥à¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ú¥ì¥¹)

¢¨29:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ø¥¿¥Õ¥§]

ÀèÈ¯

GK 13 ¥À¥Ó¥É¡¦¥½¥ê¥¢

DF 12 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ë¥ç¥à

DF 16 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³

DF 17 ¥­¥³¡¦¥Õ¥§¥á¥Ë¥¢

DF 21 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹

MF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥¸¥ã

MF 8 ¥Þ¥¦¥í¡¦¥¢¥é¥ó¥Ð¥ê

MF 23 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥½

MF 45 Alejandro Mestanza

FW 6 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

FW 14 ¥Ï¥Ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹

¹µ¤¨

GK 1 ¥¤¥¸¡¼¡¦¥ì¥¿¡¼¥Á¥§¥¯

DF 4 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Í¥æ

DF 31 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Ù¥Õ¡¼¥·¥ã

DF 32 Lucas Laso

DF 41 Jorge Montes

MF 34 ¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥í¥µ¥Ð¥ë

MF 44 Adrián Riquelme

FW 7 ¥Õ¥¢¥ó¥ß

FW 18 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥¯¥ê¥¹

FW 20 ¥³¥Ð¡¦¥À¡¦¥³¥¹¥¿

FW 29 M. Aleksandrov

FW 37 Joselu Pérez

´ÆÆÄ

¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹

[¥½¥·¥¨¥À]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í

DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë

DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë

DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹

DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹

MF 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹

MF 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ

MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë

FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë

FW 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹

¹µ¤¨

GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í

DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹

DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢

DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É

DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é

MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®

MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó

MF 22 ¥ß¥±¥ë¡¦¥´¥Æ¥£

MF 24 ¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á

MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó

FW 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢

FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó

´ÆÆÄ

¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹