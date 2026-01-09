はっきり目立つ棒状構造 ハッブル宇宙望遠鏡が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」
こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」。
エリダヌス座の方向、約6900万光年先にあります。
棒状構造の両端から渦巻腕（渦状腕）が伸びていく様子がはっきりとわかるNGC 1300を、NASA（アメリカ航空宇宙局）は棒渦巻銀河の典型例だと解説しています。
棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が存在する渦巻銀河のこと。こうした棒状構造は、私たちが住む天の川銀河をはじめ、渦巻銀河の約3分の2に存在するとみられています。
また、NGC 1300の中心には、幅およそ3300光年の渦巻構造が存在しています。NASAによると、このような構造が中心部にみられる銀河は、大規模な棒状構造を持つものに限られるということです。
冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡のACS（掃天観測用高性能カメラ）で取得したデータを使って作成されたもので、NASAから2005年1月10日付で公開されました。
参考文献・出典NASA - A Poster-Size Image of the Beautiful Barred Spiral Galaxy NGC 1300