こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」。

エリダヌス座の方向、約6900万光年先にあります。

棒状構造の両端から渦巻腕（渦状腕）が伸びていく様子がはっきりとわかるNGC 1300を、NASA（アメリカ航空宇宙局）は棒渦巻銀河の典型例だと解説しています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 1300」（Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: P. Knezek (WIYN)）】

棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が存在する渦巻銀河のこと。こうした棒状構造は、私たちが住む天の川銀河をはじめ、渦巻銀河の約3分の2に存在するとみられています。

また、NGC 1300の中心には、幅およそ3300光年の渦巻構造が存在しています。NASAによると、このような構造が中心部にみられる銀河は、大規模な棒状構造を持つものに限られるということです。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡のACS（掃天観測用高性能カメラ）で取得したデータを使って作成されたもので、NASAから2005年1月10日付で公開されました。

本記事は2019年1月4日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NASA - A Poster-Size Image of the Beautiful Barred Spiral Galaxy NGC 1300