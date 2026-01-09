飼い主さんのパーカーのフードの中に潜り込み、顔に抱きついて寝ている子猫さん。暖を取るのにいい場所を見つけたようです。動画は19.9万回以上も再生され、「良いな～、そんなふうに、にゃんこと寝てみたい」「思わず笑みが」とのコメントが集まっています。

【動画：寒い日、子猫が『暖を取る場所』として選んだのは……『幸せすぎる瞬間』】

子猫が暖を取る場所として選んだのは…

TikTokアカウント「ウニと虎丸とおっさん」さまに登場したのは、保護された子猫の虎丸くん。とある寒い日に、虎丸くんが暖を取る場所として選んだのは、飼い主さんのパーカーのフードの中だったのだとか。

自分からフードの中に入ってきて、もぞもぞと動いた後に、飼い主さんの顔に抱きつく態勢に落ち着いたのだそう。眠っている虎丸くんは、とても幸せそうな表情をしています。

フードの中でぐっすり

カメラをズームしても微動だにしない虎丸くん。ぐっすりと熟睡しているようです。飼い主さんの体温で心地よい気分なのかもしれませんね。「極楽、極楽」という声が聞こえてきそうです。

虎丸くんは冬場に保護されたとのことで、少しの間、寒い外の世界で生活していたのかもしれません。家猫になって、これからは飼い主さんと一緒にいれば暖かいので安心ですね。

新人家猫の虎丸くん

飼い主さんの家には、先住猫のウニちゃんがいるのだそう。虎丸くんは新人の家猫です。保護された直後から甘えん坊だったようで、撫でてあげると気持ちよさそうにしていたとのこと。

遊びたい盛りの虎丸くんは、ウニちゃんによく相手をしてもらっているとのこと。戦いを挑んだりしてじゃれ合っているよう。手加減をしてあげているウニちゃんはとてもやさしいお姉ちゃんですね。

飼い主さんのフードで眠る虎丸くんの姿は、TikTokで19.9万回以上も再生され、「猫ちゃん可愛い。お兄さん癒されてますね」「一瞬おもちゃかもしくはエフェクトかと思うぐらい美ニャン」「羨ましすぎて死ぬー」「甘えん坊にゃんこ最高すぎ」「カイロ要らんなこりゃ」「可愛すぎてしんだ」「これはやばくね？かわいすぎ」「お互い暖かいwinwinですね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「ウニと虎丸とおっさん」さまには、保護子猫の虎丸くんと先住猫のウニちゃんの動画がたくさん投稿されています。甘えん坊な虎丸くんの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ウニと虎丸とおっさん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。