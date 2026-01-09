前任・良原安美アナと同様“9か月後”辞める？ TBS若林有子アナ「辞めないです！」

TBSの若林有子アナ（29歳）が、1月9日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。前任の良原安美アナが番組を9か月で辞めたため、「辞めないです！長く続けるタイプの人間です、私！一緒に30歳迎えてください！」とアピールした。



前任の良原安美アナがTBSを退社するため、若林有子アナが新たに2代目パートナーとして就任。若林アナが現在「サンデー・ジャポン」と「ひるおび」などを担当しており、良原アナも両番組を担当していたため、今田耕司は「『サンジャポ』『ひるおび』。あなた、9か月後に辞めますね。1年いける人を入れてください！ 1年、せめて」とイジる。



若林アナは「辞めないです！長く続けるタイプの人間です、私！一緒に30歳迎えてください！」とアピール。さらに若林アナは大阪出身のため、今田と話すと「気ぃ抜いたら、すぐ（関西弁が）出ちゃうから、気ぃつけなあかんな」と関西弁を披露した。