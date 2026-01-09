ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、空気階段・鈴木もぐらが、お見送り芸人しんいちに裏切られ、ブチギレる瞬間があった。

【映像】「ふざけんなよ！」もぐらがしんいちにブチギレる瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第3ゲームまでが終了し、みなみかわ、ヤジマリー。、高野の3人が脱落。残された5人は豪華な食事と酒を楽しんだ後、第4ゲーム「寝ずの番」に挑んだ。このゲームは3時間の睡眠タイムの間、定期的に走る針のついた電車から枕元の風船を守るというルールだ。満腹感とアルコールで睡魔が襲う中、部屋の明かりが消され、心理戦が始まった。

しんいちは「お互いに協定結ぶ？」と提案し、「みちおさんともぐらしか俺、無理」と、みちおともぐらの風船を見守ることを持ちかけた。これに対し、みちおは「しんいち君頼むよ」と応じ、夜勤の交代のように順番で風船を守る約束を交わした。

しかし、しんいちは目を覚ましていたにもかかわらず、もぐらの風船だけは助けようとしなかった。風船が割れる音で飛び起きたもぐらは、状況を察知して「は…？ちょっと待って。無理。最悪だ」と絶句し、しんいちに対し、「ふざけんなよ！」とブチギレ。すると、しんいちは「うたた寝してもうてん」と弁明した。しかし、同じく起きていたみちおが「しんいち君見たら、薄ら笑いしてた」と暴露し、裏切りが確定的となった。もぐらは、「もう敵ってことね」と睨みつけた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）