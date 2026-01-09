星野源と松重豊が韓国へ！新音楽番組『星野源と松重豊のおともだち』の韓国編が放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽を愛する星野源と松重豊が、“聴きたい音楽を自由気ままに聴く”ことをコンセプトにした新番組『星野源と松重豊のおともだち』（NHK総合で毎週土曜 23時～）。

放送開始早々にSNSのトレンド1位を獲得した話題沸騰の初回「鎌倉編」に続き、1月14日と21日には、舞台を海外に移した韓国編（前後編）が放送される。

■初回の鎌倉編はSNSで大反響

今回の旅先は、冬のソウル。南大門市場のにぎわい、漢江を望むカフェ、そして現地で話題のレコードカフェも訪ねる。

韓国の音楽と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは K-POP。しかし今回、星野源と松重豊が旅のなかで選曲した音楽から浮かび上がったのは様々なジャンルに広がる韓国音楽シーンの奥深さだった。

ヒップホップ、インディー、エレクトロニックから伝統音楽の現代的な継承まで。ジャンルや世代、メインストリームとアンダーグラウンドを軽やかに行き来しながら、ふたりは、お互いの選曲する音楽に耳を澄ます。

旅の途中では、突然の大雪に見舞われ予定が変わる場面も。思いどおりにいかない時間さえも、そのまま番組の一部となり、型どおりの音楽番組ではなく、「おともだちと旅をしながら音楽を聴く時間」そのものが描かれる。

韓国にいるからこそ聴きたくなる様々な国の音楽や、現地で聴くからこそ感じられる新しい音楽の風景。鎌倉編から続くこの旅が、視聴者をもう一歩、音楽の奥へと誘う。

同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる。ナチュラルで楽しい、豊かな会話に花が咲く。そんな“音楽の不思議”を、あなたもふたりと一緒に味わってみよう。

■番組情報

NHK総合『星野源と松重豊のおともだち』

毎週水曜23時～

韓国編（前後編）放送予定

01/14（水）23:00～23:30

01/21（水）3:00～23:30

■関連リンク

『星野源と松重豊のおともだち』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-89X9K4JQX9

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/

■【画像】番組ロケの様子