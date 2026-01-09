

『星野源と松重豊のおともだち』場面カット

“おともだちと旅に出て、聴きたい音楽を自由気ままに聴く”ことをコンセプトにしたNHK新番組『星野源と松重豊のおともだち』。放送開始早々にSNSのトレンド1位を獲得、話題の初回「鎌倉編」に続き1月14日・21日に、舞台を海外に移した韓国編（前後編）を放送する。

【写真】『星野源と松重豊のおともだち』場面カット

今回の旅先は、冬のソウル。南大門市場のにぎわい、漢江を望むカフェ、そして現地で話題のレコードカフェも。街を歩き、食を楽しみ、その土地の空気に身を委ねながら、音楽が自然と二人の会話に溶け込んでいく。

韓国の音楽と聞いて、多くの人が思い浮かべるのはK-POP。しかし今回、星野源と松重豊が旅の中で選曲した音楽から浮かび上がったのは様々なジャンルに広がる韓国音楽シーンの奥深さだった。

ヒップホップ、インディー、エレクトロニックから伝統音楽の現代的な継承まで。ジャンルや世代、メインストリームとアンダーグラウンドを軽やかに行き来しながら、ふたりは、お互いの選曲する音楽に耳を澄ます。

旅の途中では、突然の大雪に見舞われ予定が変わる場面も。思い通りにいかない時間さえも、そのまま番組の一部となり、型通りの音楽番組ではなく、「おともだちと旅をしながら音楽を聴く時間」そのものが描かれる。

韓国にいるからこそ聴きたくなる様々な国の音楽や、現地で聞くからこそ感じられる新しい音楽の風景。鎌倉編から続くこの旅が、視聴者をもう一歩、音楽の奥へと誘う。

同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる。ナチュラルで楽しい、豊かな会話に花が咲く。

番組情報

『星野源と松重豊のおともだち』毎週水曜よる11時 【NHK総合】韓国編（前後編）放送予定 1月14日＆21日（水） 夜11時00分〜11時30分