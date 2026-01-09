安川電機＜6506.T＞は９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．４％増の３９５２億２７００万円、営業利益は同３．３％減の３３１億９５００万円、最終利益は同４３．８％減の２５５億４４００万円だった。新規受注を確実に売り上げにつないだ一方、ロボットセグメントでのミックスの影響で営業減益となった。９～１１月の受注は前年同期比１５％増の１３８５億円。地域別では米州が６１％増と大きく伸びたほか、中国が２５％増となった。



売上高と営業利益はともにほぼ想定通りの着地となったとして、安川電は通期の業績予想を据え置いた。想定為替レートも１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１６０円、１元＝２０円で変更はない。３～１１月期の最終利益は前期に株式の譲渡に伴う利益計上などがあった反動が出た。



出所：MINKABU PRESS