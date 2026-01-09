ヒルトン名古屋は、ストロベリースイーツビュッフェ「Strawberry Collection - The Secret Party」を1月9日から3月8日までの金曜日と土休日限定で開催する。

ライブステーションでは、クレープに柚子が香るカスタードクリームを包み、温かいカラメル風味のいちごピューレをかけた「ストロベリークレープシュゼット」と求肥でいちごとカスタードクリームを包み込んだ「いちご大福」を提供する。スイーツはイタリアンドルチェにいちごを添えた「ルージュボネ」、ビジューのように仕立てた「ロリポップ」、いちごの形にデコレーションした「ストロベリームース」、「ストロベリーショートケーキ」などで、ドリンクは21種類、セイボリーは8種類を用意する。

第1弾と第2弾の2部構成で、第2弾は3月12日から5月10日まで実施する。場所は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。提供時間は午後3時から5時まで。料金は大人5,500円、6歳から12歳まで2,750円。税・サービス料込。平日は同テーマのアフタヌーンティーも実施する。