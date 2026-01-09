¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎMON7A¡Ê¤â¤ó¤¿¡Ë¡Ö¼ºÇÔ¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹
TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³Ø¹»¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿10Âå¸þ¤±¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË22:00¡Á23:55ÊüÁ÷)¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Á2026Ç¯1·î1Æü¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMON7A¡Ê¤â¤ó¤¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈÖÁÈ¡ÖMON7ALOCKS!¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿MON7A¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2007Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç18ºÐ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MON7A¤µ¤ó¡£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢MON7A¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆ°²è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¿»÷¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎZÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¡È¤â¤ó¤¿³¦·¨¡É¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢2025Ç¯8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬600Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãMON7A¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
MON7A¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÈÅ¾¹»¡É¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¡¢¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤Î¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£º£Æü¤«¤éSCHOOL OF LOCK! ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿MON7A¤Ç¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!
2007Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç18ºÐ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±À¤Âå¤Ê¤Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï2¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òYouTube¤Ë¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤â¤·¤Æ¤Æ¡¢TikTok¤ÇTikToker¤Ã¤Ý¤¤¥À¥ó¥¹¤â¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡ª 1·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êº£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡ª ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡Á¡ª ÊÛÅö°ì½ï¤Ë¿©¤ª¤¦¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
MON7A¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏMON7A¤Î¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£²¶¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡Ö7¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖMON7A¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²¶¤ÎÀ³Ê¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤ë¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¼ºÇÔ¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤â¤¦Ä©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²¶¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
·ë¹½TikTok¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤òÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢²¶¤ÎÀ³Ê¤ÎÉôÊ¬¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ´Ö¤ò¤¤¤¤´¶¤¸¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬²¶¤Î¶Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¶Ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö7Ìä7Åú¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿MON7A¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
MON7A¤µ¤ó
¡½¡½2007Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç18ºÐ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MON7A¤µ¤ó¡£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢MON7A¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆ°²è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¿»÷¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎZÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¡È¤â¤ó¤¿³¦·¨¡É¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢2025Ç¯8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬600Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10Âå¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãMON7A¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
MON7A¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÈÅ¾¹»¡É¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¡¢¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤Î¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£º£Æü¤«¤éSCHOOL OF LOCK! ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿MON7A¤Ç¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!
2007Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç18ºÐ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±À¤Âå¤Ê¤Î¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï2¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òYouTube¤Ë¾å¤²¤¿¤ê¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤â¤·¤Æ¤Æ¡¢TikTok¤ÇTikToker¤Ã¤Ý¤¤¥À¥ó¥¹¤â¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡ª 1·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êº£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¡ª ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡Á¡ª ÊÛÅö°ì½ï¤Ë¿©¤ª¤¦¡ª
¡½¡½¤³¤³¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
MON7A¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏMON7A¤Î¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ßTaxi¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£²¶¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡Ö7¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖMON7A¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²¶¤ÎÀ³Ê¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤ë¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¼ºÇÔ¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤â¤¦Ä©Àï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²¶¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
·ë¹½TikTok¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¤òÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤²Î»ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢²¶¤ÎÀ³Ê¤ÎÉôÊ¬¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ´Ö¤ò¤¤¤¤´¶¤¸¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬²¶¤Î¶Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¶Ê¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö7Ìä7Åú¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624