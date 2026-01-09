山形県鶴岡市の高校生が栽培したお米が、市のふるさと納税の返礼品として出品され、おととい（今月７日）から受け付けがはじまっています。

【写真を見る】「味は保証できます」高校生が栽培したコメがふるさと納税の返礼品に！ モチモチ食感で冷めてもおいしい仕上がりに！（山形・鶴岡市）

お米に込めた思いを聞きました。

こちらがそのお米。県立庄内農業高校・食糧生産科の生徒が栽培したものです。

品種はミルキークイーンで、育苗から収穫、品質管理まで学校で学んだ技術や知識を存分に生かし生徒が育てあげました。

味は粘りが強く、モチモチとした食感があり、冷めてもおいしい仕上がりです。

庄内農業高等学校 ２年生 髙橋勇哉さん「ミルキークイーンという品種が病気に弱く倒れてしまいやすいので少しでも管理を怠ればいいコメが作れなくなってしまうので、丁寧に普段の管理を行なうことを意識して作った」

■市長も高校生へ期待！

今回、初の取り組みとしてふるさと納税の返礼品になりました。佐藤市長も高校生への期待について話しました。

鶴岡市長 佐藤聡 市長「若い農業者の育成という点でも庄内農業高校の生徒にも大変期待をしている。そういった生徒の頑張りがこのようなふるさと納税の返礼品という形で、市の中で貢献していただくというのは大変ありがたいしこれからの将来の就農に繋げてほしい」

また藤島地区の会社から発送用の段ボールを無償で提供してもらう事が決まっていて、梱包費を除いた価格の設定ができる事から、訴求力の高い返礼品として期待もされているようです。

庄内農業高等学校 ２年生 髙橋勇哉さん「とても美味しいです。味は保証できます。甘みが強くて冷めても美味しいお弁当とかにもいかせるコメですので、皆さん色々な場面で食べてほしい」

生徒らが育てたお米はふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」でおとといから受け付けが開始されていて今月１７日以降随時発送されるという事です。