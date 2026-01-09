¡ÚÏ¢ºÜ¡§À¶¿åÁð°ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥é¥¹¥È¡¦¥í¥Þ¥ó¡Û#26 ¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡ª¤½¤Î»þ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿!!
»ä¤Ë¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿Ç¤Ì³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
Âçµ®Â²¹æ¡ÊÉ®¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ëÀèÂå¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¡Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÀ°¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçµ®Â²¹æ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡ª¤½¤Î»þ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿!!¡Ê¤ÈºÇ¶á¤Î»×¤¤½Ð¡Ë¡¡Á´65Ëç
·Ù¹ðÅô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Á³¼£Ìþ¤·¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¸íºîÆ°¡Ë¡¢½©ÅÄ¤Ø¤ÎÆÃ¹¶±óÀ¬¤âÌµ»ö´°¿ë¡£ÅÉÁõ¤Î¥Ï¥²¤ÏÅÉ¤êÄ¾¤·¤¿¤·¡¢ÆâÁõ¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¡Ê¥Í¥Á¥ã¥Í¥Á¥ã¡Ë¤âµö¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇí¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
Âçµ®Â²¹æ¤³¤ÈÉ®¼Ô¤¬½êÍ¤¹¤ëÀèÂå¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀ°¤Ã¤¿¡ª À¶¿åÁð°ì
¤·¤«¤·»ä¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Ç¤Ì³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«²ÃÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£
Âçµ®Â²¹æ¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤«¤é¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ç¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥óÀ£Á°¤Þ¤Ç²ó¤·¤Æ¤³¤½¿À¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥«¡ª¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¡ª
¤Ê¤Î¤Ë»ä¤Ï¡¢Âçµ®Â²¹æ¤À¤±¤Ï¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¡£
1¡§¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤è¤êÃÇÁ³²õ¤ì¤ä¤¹¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡£
2¡§Âçµ®Â²¹æ¤ÎÇ¼¼ÖÀ£Á°¡¢°¦µ¡¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê328¤¬±ê¾å¤·¤¿¤«¤é¡£
ÆÃ¤Ë2¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢°ÊÍè¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤âÁ´³«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¼óÅÔ¹â¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬¥Ô¥å¡¼¥Ã¤ÈÏ³¤ì¤Æ²Ð¤¬Ãå¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡£¿Í´Ö¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Ç³¤¨¤ë¤È¤¹¤²¤§¥Ó¥Ó¤ë¤è¥Û¥ó¥È¡£
¤ä¤ë¤¾¤ä¤ë¤¾¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤ò°ú¤¤º¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤²Ã¸º¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡£
½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ä¤ë¤¾¤ä¤ë¤¾¡ª¡¡Âçµ®Â²¹æ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤¾¡ª¡¡¼óÅÔ¹â¤Ë½Ð·â¤À¡ª
¤«¤Ä¤ÆÉ®¼Ô¤¬½êÍ¤·¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¡ª ¥Õ¥©¥Ã¥±¥¦¥ë¥Õ
½©¤ÎÌë¡£º£¾¬¤âÂçµ®Â²¹æ¤Î4.2¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¹ØÆþ°ÊÍè¡¢µ¡´Ø¤Ï´°Á´¤Ë¥Î¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£²õ¤ì¤ë²õ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²õ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÀèÂå¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥ÆÁ°´ü·¿¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤â¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤Þ¤º½Å¤¤¡Ê¼ÖÎ¾½ÅÎÌ£²¥È¥ó¡Ë¡£¤³¤Î¡Ø½Å¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬Çö¤¤¤³¤È¤ÇÇÜ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢½Å¤¤³ä¤Ë¥Î¡¼¥º¤ÎÆþ¤ê¤Ï·Ú¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÎÎÉ¤µ¡ÊÁ°¸å47¡§53¡Ë¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥êÀ½¤Ç¡¢4000rpm¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²ó¤»¤Ð¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤Ê²»ÎÌ¤Ç´±Ç½Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£²ÃÂ®¤â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²ó¤»¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤¡¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÂ®¤¤´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬¥á¥Á¥ãÂÀ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ó¤À¤À¤±¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¡£¤³¤ÎÃÙ¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¸À¤¦¤ÈF355¤À¤í¤¦¤«¡£ÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬¥¹¥Ã¥«¥¹¥«¤Ç¡¢¾å¤Þ¤Ç¥Ö¥Á²ó¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬¼ã´³¶á¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä!!¡×
Á°ÃÖ¤¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤è¤¦¡£
MT¥â¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥®¥¢¤ò¸ÇÄê¤·¡¢5000rpm¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£´±Ç½Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Âçµ®Â²¹æ¤Ï½Å¡¹¤·¤¯²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¹ÝÅ´¤Î¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¤µ¤¢¡¢¤½¤í¤½¤í¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤è¤¦¡ª ¥Õ¥©¥Ã¥±¥¦¥ë¥Õ
¤½¤³¤«¤é¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¾²¤Þ¤ÇÆ§¤ßÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä!!¡×
»ä¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡ª¡¡Åª¤Ê´ÅÈþ¤Ê²»¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÂ®ÎÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥¯¥»¥ë¤âÁ´³«¤âÆ±¤¸¤ä¤ó¤±¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª
¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥Ã¥É¼êÁ°¤Þ¤Ç¥Ö¥Á²ó¤·¤¿¤¬¡¢²»¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ÃÂ®¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬Âçµ®Â²¹æ¤ÎÁ´³«²ÃÂ®¤Ê¤Î¤«¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤ÇÇï»ÒÈ´¤±¤À¤Ê¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª
¸½ºß¤âÂçµ®Â²¹æ¤Ï¸µµ¤¤À¡£°ì»þ¡¢¸åÀÊº¸¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Á³¼£Ìþ¤·¤¿¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¤Ï¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤¦¤Á¼«Á³¼£Ìþ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¬¤ó¤Ð¤ìÂçµ®Â²¹æ¡ª¡¡±þ±ç¤·¤Æ¥Í¡ª
