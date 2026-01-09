乃木坂46井上和、“本当にいい子”な愛猫に唯一やめて欲しいこと「びしょ濡れになるんですよ」

1月7日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、自宅で飼っている愛猫について語った。

放送の中で、井上は、愛猫・テトについて、「本当にとってもいい子、可愛くていい子。言うことなし」「変なところにおしっこしちゃったりとかね、イタズラとかしないんです」とコメント。

また、「ツアーとかでね、長期間家をあける時とかも結構安心なんですよ。うちの子いい子だから」「トイレも餌も水も全てうち自動なんです」「本当に人の手がかからないというか」「ただやっぱ心配だから、家には3台くらいかな。ペットカメラ設置して、どこからでも見えるように」と話した。

しかし、そんな愛猫に1つだけ直して欲しいところがあるとしつつ、猫がキッチンのシンクの中に入ってしまうと明かすと、「私は拭かない側の人間だからシンク（の水）を。だから、入られると猫びしょ濡れになるんですよ」「シンクの中の水ってさ、絶対汚いじゃん」「水浸しになった猫ちゃんが家中を歩くわけですよ。それはちょっとストレス…」と吐露。

その上で、「ちゃんと、入らないようにフタをしてる。そしたら、私の留守の間にシンクに出没しまして。猫ちゃんが」「水道のレバーを降ろして、水がシンクの蓋をつたって部屋中に流れ出るっていう、で、部屋が水没しかけるっていう事件がありまして」などと、トラブルも明かしていた。