Ado¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·ー¥¯¡×¤¬¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤Ë¡¡¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°
¡¡Ado¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·ー¥¯¡×¤¬¡¢1·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼ç¤ËVOCALOID³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºî»ì¡¿ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê²È¤Î¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿2026Ç¯Âè1ÃÆ¤Î¿·¶Ê¡£¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤È¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¶ー¥é¥ó¥É¡×¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£Ä¾µå¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Ado¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÉ½¸½¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯»Ï¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë1¶Ê¤Ë¡£¡Ò¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤À¤±¤É ¸ÉÆÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ó¡Ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Ç Àµ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥ä¥ó¥ー¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£¼ç±é¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬Ì³¤á¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤äµöËËÞ¡ÊINI¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ado¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡È·î9ºîÉÊ¡É¤Î¼çÂê²Î¤Ï½é¤á¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¦Ado¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤Ï¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤â³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥·ー¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²Î»ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¶Ê¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ado¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤â½Ð±éºî¡Ê±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¡¦2022Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¤âAdo¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ÎÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÊÉôÊ¬¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ado¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¿§¤ò¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«ºß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥·ー¥¯¡Ù¤ÏÎÏ¶¯¤¤À¼¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊAdo¤µ¤ó¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÁ´³«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²ÎÀ¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤è¤êÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÎÇ»¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤â¼ç¿Í¸ø¡¦¸Ð²»ÇÈ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÈÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È°å¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÌ¿Ä¥¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸À¤¦¸Ð²»ÇÈ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ä¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¥À¥µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤¬ÆÍ¤¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤òµñ¤à¸ÀÍÕ¤ä ¶²¤ì¤ëÀ¼¤Ï Ä°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ì¤Ï¡¢°å¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´¤¦¤·¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¸Ð²»ÇÈ¤Î¿´¾ð¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë