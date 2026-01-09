À¶¿å¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡½¡½¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤éJ£±¤Ç13»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÅèËÜÍªÂç¤ÏU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£½©ÍÕÁ°´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡£±Ç¯Á°¤ÏÂçÄÅ¹â¤Î£³Ç¯À¸¤ÇÁª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡¢½ç±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅèËÜÍªÂç¡¢19ºÐ¡£¤¢¤Î»þ¡¢²¸»Õ¤¬¿ÉÊú¶¯¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¯¤¯í÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î£·Æü¤ËU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤òÀï¤Ã¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¡£2028Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¹ó½ë¤ËÉé¤±¤º¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë13Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¼¼ÆâÄ´À°¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ë10¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££²Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿UAE¤È¤Î¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÅØ¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¥ê¥¢Àï¤Ë77Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿ÅèËÜ¤âÀºÎÏÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¹â¤«¤éÀ¶¿å¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ê¤¬¤éJ£±¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¼ç¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÀï½ÑÍý²òÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æºòµ¨¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËþÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤À¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼çÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£µÀá¤ÎGÂçºåÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤Ç¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ê¡¢Âè36Àá¤ÎCÂçºåÀï¡Ê£±¡Ý£´¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â27Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¶þ¿«Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¿°¤ò³ú¤ó¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ²¹¤«¤¯»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½©ÍÕÃé¹¨Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¿À¸Í¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤¬½©ÍÕ¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½©ÍÕ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡£±Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©ÍÕÁ°´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Î¸å¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Êº´Æ£¡ËÎ¶Ç·²ð¤ä¥¼¥¤µ¤ó¡ÊÂç´ØÍ§æÆ¡Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£²¤Ä¾å¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËAÂåÉ½·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£²Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÆ°¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Âç²ñ¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï½øÎó¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£ÅèËÜ¤Ï²¸»Õ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¤¬£¶¥é¥ó¥¯UP¡ª ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¿·ÈÇ ¥µ¥«¥À¥¤ÆÈ¼«½¸·×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡£±·î£·Æü¤ËU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤òÀï¤Ã¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¡£2028Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¹ó½ë¤ËÉé¤±¤º¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¹â¤«¤éÀ¶¿å¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ê¤¬¤éJ£±¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¼ç¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÀï½ÑÍý²òÅÙ¤Î¹â¤µ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æºòµ¨¤Î½ÐÍè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËþÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤À¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼çÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£µÀá¤ÎGÂçºåÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤Ç¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ê¡¢Âè36Àá¤ÎCÂçºåÀï¡Ê£±¡Ý£´¡Ë¤Ï¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â27Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¶þ¿«Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¿°¤ò³ú¤ó¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ²¹¤«¤¯»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½©ÍÕÃé¹¨Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¿À¸Í¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤¬½©ÍÕ¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½©ÍÕ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡£±Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©ÍÕÁ°´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Î¸å¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Êº´Æ£¡ËÎ¶Ç·²ð¤ä¥¼¥¤µ¤ó¡ÊÂç´ØÍ§æÆ¡Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£²¤Ä¾å¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËAÂåÉ½·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÁ´Éô¤Ç¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡£²Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÆ°¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Âç²ñ¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï½øÎó¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£ÅèËÜ¤Ï²¸»Õ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ú²èÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¤¬£¶¥é¥ó¥¯UP¡ª ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¿·ÈÇ ¥µ¥«¥À¥¤ÆÈ¼«½¸·×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª