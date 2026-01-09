9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比35.8％増の548億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.1％増の423億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、グローバルＸ 高配当３０－日本株式 <235A> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> など31銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が5.74％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.39％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.01％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が3.82％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が3.76％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.55％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は3.33％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.10％安と大幅に下落している。



日経平均株価が527円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金275億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金264億2100万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が39億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が34億5900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億6100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

