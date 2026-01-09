「1個約28円って安すぎん？」「有名メーカー品よりコスパいい！」100均グッズ
商品情報
商品名：洗剤付きトイレブラシパッド
価格：￥110（税込）
入り数：4個入り
販売ショップ：セリア
JANコード：4580321536410
コスパがよすぎる！セリアの洗剤付きのトイレブラシ
セリアですごすぎる商品を発見！その名も『洗剤付きトイレブラシパッド』です。
よくある洗剤付きのトイレブラシパッドなのですが、コスパが最強！
普段筆者が使っているのは12個入りで税込494円（1個当たり約41円）ほどですが、こちらは4個入りで税込110円（1個当たり約28円）。
今まで使っていた商品よりもはるかにお安いんです！
しかも市販されている類似品に比べて1回分のサイズも大きく感じます。
洗剤は2種類で、青色が洗浄、緑色が汚れを防止する仕組みになっています。こんなにもコスパがいいのに、掃除ができるだけでなく除菌・消臭までできるのはうれしいですね。
これ一個でトイレがピカピカになる！
本来は市販のハンドルにセットして使いますが、筆者は手袋を装着してつかんで掃除をすることに！隅々まで磨けて、ハンドルのメンテナンスも不要なので抵抗がない場合はおすすめです。
サイズが大きい分洗剤の量も多くて、1個でピカピカに！
フタ裏もしっかりと掃除できました。便器にしみついてしまったような汚れには不向きですが、毎日のお掃除にはぴったりですよ。
掃除後はそのままトイレへ流せますが、筆者宅のトイレは詰まりやすいので手袋と一緒にくるっとまとめて燃えるゴミとして処分しました。
この手の商品は香りが強いものが多く、『洗剤付きトイレブラシパッド』も例にもれず強め。レモン石けんを凝縮したような香りで、好みは分かれそうな印象でした。
今回はセリアの『洗剤付きトイレブラシパッド』をご紹介しました。とにかくコスパのいい商品なので、日々消耗するアイテムとしてストックしておきたい一品。とてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。