井上清華アナ“根性で乗り切ったこと”は「小さいことなんですけど…」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、1月9日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“根性で乗り切ったこと”について語った。



この日、鈴木唯アナから「井上さんが“根性で乗り切ったこと”ありますか？」と聞かれた井上アナは「もう小さいことなんですけど…（笑）」と前置きした上で、「中学のマラソン大会、本当に遅いんですね、マラソン。だけど、バドミントン部が『絶対に50位以内に入らないとダメだから』って先輩に言われて。その年だけ絶対ムリなのに50位以内に入ったんです！」と語る。



ちなみに、マラソン大会は「200人くらい」が参加した中での50位以内で、鈴木アナは思わず「すごくないですか！？」とビックリ。井上アナは「20年越しくらいで（笑）」と褒められたことを喜んだ。