¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡¡°ÛÎã¤ÎÃí°Õ¤Ë¸µ¸ÞÎØÁª¼ê¤¬»ýÏÀ¡Ö¿·¥ë¡¼¥ë´ØÏ¢¤À¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ºÇ¹âÊö¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤Î1¤Ä¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½÷»ÒÍ½Áª¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥Á¡¼¥à¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ô¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸µ¸ÞÎØ¥«¡¼¥é¡¼¤¬»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¬6Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¸ºÂ®Î¨¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î3-2¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5¥¨¥ó¥É¡£ÎëÌÚÍ¼¸Ð¤ÎÅêµå¤ÇµÈÅÄÍ¼Íü²Ö¤¬¥¹¥È¡¼¥ó¤Î²£¤ò·üÌ¿¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤À¡£¥Ï¥¦¥¹¤Î¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¥Û¡¼¥Þ¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö²£¤Ï¥À¥á¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ï¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¤¡¼¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¸ºÂ®Î¨¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ö²óÅ¾¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿Êý¸þ¤È¤ÏµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¡Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÉ¹¤Î¾õÂÖ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÄøÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¿ÊÏ©¾å¤ËÉ¹¤¯¤º¡Ê¥Ç¥Ö¥ê¡Ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡Ê¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤¬¶Ø»ß»ö¹à¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¸ºÂ®Î¨¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ç¤Ë²¡¤¹Æ°¤¤ò»È¤Ã¤¿Ã±È¯¤Î¥Ö¥é¥·ÁÝ¤¡×¡Ö¸µ¤ËÌá¤¹¤È¤¤âÉ¹¤Î¾å¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÀÜÃÏ¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ëÃ±È¯¤Î¥Ö¥é¥·ÁÝ¤¡×¡Ö¸µ¤ËÌá¤¹Á°¤Ë¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤òÉ¹¾å¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤ëÃ±È¯¤Î¥Ö¥é¥·ÁÝ¤¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£¥«¥Ê¥À¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖCBC¡×¤ÎÌ¾Êª¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ï¡¼¥í¥¦»á¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó¤¬¸½ºß°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥¸¥µ¥ï¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥é¥¦¥¨¥ó¥í¡¼¥×»á¤À¡£¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Î°Õ¸«¤¬¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î²ò¼á¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¿ÊÏ©¾å¤ËÉ¹¤¯¤º¤òÁÝ¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÊÁ°¤«¤é¤Î¶Ø»ß»ö¹à¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¿ÊÏ©¾å¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Î²òÀâ¼Ô¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤È°ã¤Ã¤Æº£Âç²ñ¤ÏÁ´¥·¡¼¥È¤Ë¿³È½¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤¬°¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¿³È½¤¬¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö5Ç¯¤ä10Ç¯Á°¤Ï¿³È½¤ÏÁ´¤¯É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤ÇÁ´¥·¡¼¥È¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç²ñ±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
