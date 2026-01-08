自転車の横並び走行も「反則金3,000円」に!? 2026年4月開始の「青切符」ルールを解説
こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。
同コーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が、交通安全に関するクイズをリスナーに出題。1月5日（月）の放送では、2026年（令和8年）4月1日から導入される「自転車の青切符制度」について取り上げました。
【クイズ】
2026年4月1日から「自転車の青切符制度」が導入されます。「自転車で横に並んで走ること（並進）」は、この制度の対象外である。◯か×か？
【答え】
×
▼詳しい解説：自転車の「青切符」制度とは？
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「反則金」を科す新制度、通称「青切符」の運用が始まります。
これまでは重大な事故につながる悪質な違反が主な取り締まり対象でしたが、新制度では自動車と同様に、身近な違反に対しても反則金が科されるようになります。
対象となる違反は、スマートフォンの操作（ながらスマホ）や信号無視、逆走（右側通行）だけではありません。夜間の無灯火や、友達同士で横に並んで走る「並進」も取り締まりの対象となります。
【主な反則金（予定）】
●ながらスマホ： 12,000円
●車道の右側通行（通行区分違反）： 6,000円
●信号無視： 6,000円
●イヤホン・ヘッドホン使用： 5,000円（※周囲の音が聞こえない状態）
●無灯火運転： 5,000円
●並進（横に並んでの走行）： 3,000円
制度が開始される2026年4月までに、どのようなルールが対象になるのかを再確認し、安全運転を心がけましょう。
監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
