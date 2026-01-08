犬との外出で「撫でていいか」と聞かれたときのNG行為4選

1.犬を強く引っ張る・無理やり近づける

散歩中に愛犬を「撫でていいか」と聞かれた際、ついやってしまいがちなのが、犬の気持ちを考えずにリードを強く引っ張り、相手に無理やり近づける行為です。

犬は、見知らぬ人や近づきすぎる行動に対し、不安や恐怖を感じることがあります。この状態で無理に接触させようとすると、「飼い主が自分を危険な状況に追い込んでいる」と感じ、相手に対して警戒心を高めてしまうだけでなく、飼い主への信頼も失いかねません。

犬に心の準備をさせず、逃げ場を奪って接触を強いることは、犬にとって大きなストレスとなり、予期せぬ事故につながる原因となるため、絶対に避けるべきNG行動です。

2.相手に「どうぞ」とすべて任せてしまう

撫でる許可を出した後、犬や相手の状況を全く見ずに「どうぞ」とすべて任せてしまうのも危険なNG行為です。飼い主が犬から目を離したり、会話に夢中になったりすると、犬が相手の行動に恐怖を感じた瞬間や、相手が犬の苦手な触り方をした瞬間に気づけません。

特に、子どもが急に犬の顔をのぞき込んだり、頭の上から手を伸ばしたりしたとき、飼い主がすぐに介入できなければ、犬が驚いて噛みつくなどのトラブルに発展する可能性があります。

飼い主は常に犬と相手の間に入り、リードを短く持って犬の動きをコントロールし、安全を確保する責任があります。

3.犬が嫌がっているサインを見逃す

犬が「撫でられたくない」と感じている時に出している小さなサインを見逃してしまうことも、大きなNG行為のひとつです。

犬は言葉を話せない代わりに、耳を後ろに伏せる、しっぽを股の間に巻き込む、体を硬直させる、顔をそらすといったボディランゲージで不安を伝えています。

これらのサインを無視して接触を続けると、犬は「このサインでは伝わらない」と感じ、唸る、吠える、噛みつくといったより強い手段に出てしまうことも。

飼い主がこのサインを理解せず放置すると、犬は「自分を守るために攻撃するしかない」と思い込み、散歩中の人間不信につながる可能性があります。

4.急に抱き上げたり、首輪を強く掴んだりする

人が近づいてきた際に、犬が逃げたり興奮したりするのを防ごうとして、急に犬を抱き上げたり、首輪やリードを強く掴んで動けなくする行動もNGです。

急な抱っこは、犬に「何か悪いことが起きる」という強い不安を与えます。また、首輪を強く掴まれると、犬は身動きが取れなくなり、逃げられないストレスから、恐怖を抱いている相手に対して攻撃的になってしまうことがあるので注意しましょう。

犬の動きを制御したい場合は、優しく声をかけながらリードを短く持つなど、犬に安心感を与えつつ、冷静に行動を制限することが重要です。

NG行為が原因で起こり得るトラブル

相手への危険

撫でていいかと聞いてきた人に対して、飼い主が犬の心理を無視して無理に接触を強いたり、犬が嫌がるサインを見逃したりすると、相手に危険が及ぶトラブルに発展する可能性があります。

犬は、恐怖や不安を感じたとき、自分を守るために反射的に噛みつくことがあります。特に、子どもが顔を近づけたり、急な動きをしたりした場合、犬が驚いて飛びついたり、興奮して制御不能になったりすることで、怪我をさせてしまう事態は避けなければなりません。

このように他人に危害を加えてしまうことは、犬を飼っている人にとって最も避けたい、深刻なトラブルです。

犬へのストレス

NG行為を繰り返すことは、愛犬にとって深刻なストレスとなり、散歩を嫌がるようになってしまう可能性があります。

見知らぬ人に会うたびに、飼い主に無理やり引っ張られたり、嫌なのに触られたりする経験が積み重なると、犬は「外の世界は怖い場所だ」「飼い主は自分を守ってくれない」と感じるようになります。

その結果、散歩自体がストレス源となり、家から出るのを嫌がったり、他の人や犬に会うだけで過剰に吠えたりする問題行動が増えてしまうことも。犬の心の健康を守るためにも、散歩中の接触は慎重に行いましょう。

飼い主の信頼低下

散歩中に犬がコントロールできず、人に迷惑をかけたり、トラブルを起こしたりすることは、飼い主自身の信頼を低下させる原因となります。

犬が吠え続けたり、噛みつきそうになったりする状況で、飼い主がすぐに状況を収められないと、「あの犬の飼い主はしつけができていない」と周囲に不安を与えてしまいます。これは、近所の人や他の飼い主との関係悪化につながりかねません。

適切な対応をすることで、犬をしっかりと管理できているという安心感を周囲に与え、愛犬にとっても飼い主にとっても快適な散歩環境を維持することができるでしょう。

誰にとっても安心な「正しい対応」のルール

散歩中に愛犬が他人に声をかけられた際、誰にとっても安心で気持ちの良い接触にするためには、飼い主が主導権を握り、ルールを決めることが重要です。まず、「撫でていいですか」と聞かれたら、必ず犬の様子を見てから許可を出すようにしましょう。

犬が落ち着いていなければ「ごめんなさい、今は興奮しているので」ときっぱり断る勇気が必要です。

もし許可を出す場合は、撫でていい場所や方法を相手に具体的に伝えることがルールです。「頭の上からではなく、あごの下を優しく撫でてください」「目は見ないでください」など、犬が安心できる具体的な指示を出しましょう。

そして、撫でてもらう際は、必ず飼い主が犬と相手の間に立ち、リードを短く持った状態で犬の行動を常に監視します。

犬が緊張したり、相手が不適切な触り方をしたりしたら、すぐに「もう大丈夫です、ありがとうございました」と接触を終わらせることが、犬の安全と心の健康を守るための、最も大切な飼い主の役割です。

まとめ

散歩中に愛犬が他人に声をかけられたとき、犬の気持ちを尊重しないNG行為は、予期せぬトラブルや犬への深刻なストレスを引き起こします。

犬の嫌がるサインを見逃さず、リードを適切に使い、誰にとっても安心な「正しい触れ合いのルール」を飼い主が主導して決めることが、愛犬を守り、周囲との信頼関係を築くために必要なことです。

愛犬の安全と心の健康を守るため、常に冷静で毅然とした対応を心がけましょうね。