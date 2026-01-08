2024年のレディスプレリュード（大井・Jpn2）などを制したグランブリッジ（牝7・栗東・新谷功一厩舎）が、1月7日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道勇払郡安平町の追分ファームで繁殖馬となる予定。

グランブリッジは2019年4月29日生まれ。父シニスターミニスター、母ディレットリーチェという血統で、馬主はサイプレスホールディングス合同会社。JRAでは5戦2勝、獲得賞金は1665万2000円（付加賞含む）。一方、地方競馬では22戦5勝、獲得賞金は3億5195万円を記録し、ダート牝馬路線で長く第一線を走り続けた。

【レディスプレリュード】新谷師「もちろんJBCへ」グランブリッジが快勝

交流重賞で大活躍

重賞では、2022年に関東オークス（川崎・Jpn2）とブリーダーズゴールドカップ（門別・Jpn3）を制覇。2023年にはTCK女王盃（大井・Jpn3）、エンプレス杯（川崎・Jpn2）を勝ち、2024年のレディスプレリュードで交流重賞5勝目を挙げた。

地方・中央をまたいで安定した成績を残したグランブリッジは、競走生活に区切りをつけ、今後は繁殖牝馬として新たな役割を担うことになる。