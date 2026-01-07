健康スパイスカレー店オーナーによる電子書籍に注目！Amazon.co.jpランキング4部門1位



大阪府大阪市に本社を構えるトキツカゼ出版は、健康スパイスカレー店「もんきぃすぱいす」オーナーの門松唯加(かどまつ ゆいか)さんによる電子書籍『＼家族の健康を守る／スパイスの魔法: 〜私の人生を彩る4つのスパイス〜』を2025年12⽉29⽇(月)に発売。

このたび、同書がAmazon.co.jpのランキングにおいて4部⾨で1位を獲得(*1)したことを発表した。同書は、コミュニティ部門売れ筋ベストセラー1位、コミュニティ部門、マスメディア部門、エネルギー部門で新着1位に輝ている。

書籍概要

毎日、家事と子育てに追われて、自分のことはいつも後回し。やりたいことはあるけど、子どもがいるから無理。自分だけ楽しむことに罪悪感……。

著者の門松さんは、幼児から小学生の男の子4人を育てる現役ママ。同書は、かつての著者と同じように悩み、葛藤するママたちに届けたいという想いから生まれた。

著者は、突然の予期せぬ夫の病気(くも膜下出血)をきっかけに、「家族の健康を守ろう」「支えてくれた人達に、自分も何か恩返しをしたい」という想いで身体にやさしいスパイスカレー作りを始めた。

その後、大阪府枚方市で思いがけず店を始めることに。知識なし、人脈なし、自信もなし……。そんな著者がゼロから店を立ち上げた経験で気づいたのは、母である前に自分自身の人生を大切にすることだったという。

同書には、専業主婦だった著者がどのようにやりたいことを見つけ、挑戦し、今に至ったのかが綴られている。著者のまっすぐで力強い生き方が、きっと読者の背中を押してくれるだろう。

書籍内には、子どもも食べられるスパイスカレーのオリジナルレシピも収録。忙しいママでも、自分の時間を大切にしながら、家族の健康を支えられるヒントが盛りだくさんの1冊だ。

目次

同書の目次を簡単に紹介しよう。

Episode1「はじめまして！ 4兄弟ママのドタバタライフ」では、「母の手作りごはんと、私の原点」「結婚・妊娠・出産でさらに低くなる自己肯定感」「4兄弟の子育てライフで感じること」などが綴らている。

Episode2「くも膜下出血は突然に......！ 家族の命を救う食事改善」の内容は、「多くの人の支えと何もできないもどかしさ」「家族の健康を守る！ 食生活の徹底的な見直し」「忙しいママでも簡単・健康的な食卓づくり」などだ。

Episode3「なぜこんなに美味しいの！？ からだ軽やかスパイスライフ」では、「スパイスカレーの魅力」「自宅のカレーを美味しくするワンポイントテクニック」などを伝える。

Episode4「ママの夢をカタチに！ やりたいを実現していく魔法とは？」の内容は、「4人の子育てと店舗経営の両立」「言い訳ばかりの人生から、やりたいことを叶えていく人生に」「人生を自分自身で創り出す4つの魔法」などだ。

また、各Episodeごとに、Columnを収録。「カレーといえばこの香り！ 塩だけで味が決まる『クミン』」「クラフトコーラに欠かせない『シナモン』のはなし」「忙しいママでも作れる！ 時短チキンカレー」「ハンバーグをぐんと美味しく！ 名脇役『ナツメグ』」の4つだ。

門松唯加さんについて



門松唯加さんは、Instagramでの発信をきっかけに、地域の縁を得て、「毎日でも食べられる身体に優しいスパイスカレー」「子どもと一緒に食べられるスパイスカレー」がコンセプトの「もんきぃすぱいす」をオープン。毎週変わるメニューのなかでも人気なのは「牛ホルモンの和出汁カレー」や「エビのココナッツカレー」だそう。

子どもでも食べられるやさしいスパイスカレーと、温かな接客が口コミで広がり、地域に愛される店へと急成長。4児の母として多忙な日々を送りながら、毎週新作カレーを作り、冷凍カレーのネット販売を視野に入れるなど挑戦を続けている。



門松さんは、「日本では今も『ママだから我慢して当然』『いいママや、妻でいなくては』という思い込みが強く残っていると感じます。しかし私は、家族を支えている専業主婦や女性こそ、素晴らしいスキルと能力を持っている存在だと思うのです。この本が、あなたの内に秘めた想いに気づき、一歩を踏み出すきっかけになれたらうれしいです。(一部抜粋)」とコメントしている。

家事や育児に追われ自分のやりたいことを諦めている人や、家族の健康、特に食生活に関心があり、身体にやさしいレシピを取り入れたい人などにおすすめ！『＼家族の健康を守る／スパイスの魔法: 〜私の人生を彩る4つのスパイス〜』を読んでみては。

■＼家族の健康を守る／スパイスの魔法: 〜私の人生を彩る4つのスパイス〜

著者：門松唯加さん

販売価格：888円(税込) ※価格は予告なく変更される場合がある

販売ストア：Amazon.co.jp Kindleストア

※ペーパーバック版は2月14日(土)発売予定

■monkey spice(もんきぃすぱいす)

住所：大阪府枚方市出口3丁目3−4

営業日：平日不定期営業(カレンダー要確認)

Instagram：https://www.instagram.com/monkey__spice/

*1 2025年12⽉30⽇(火)及び2026年1月1日(木・祝)時点⾃社調べ

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

(Higuchi)