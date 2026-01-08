SNS総フォロワー数400万人超の水彩画家・柴崎先生の個展が名古屋で2/3から開催！ 思わず「そうはならんやろ！」とつっこみたくなる作品の数々を生で見るチャンス

「おじいちゃん先生」が名古屋に！SNS400万人超の柴崎春通氏、2/3より個展開催。新作から限定グッズまで

「そうはならんやろ！」のフレーズや、見る人を癒やす優しい語り口で知られる“おじいちゃん先生”こと柴崎春通氏が、2026年2月3日（火）より名古屋「ノリタケの森ギャラリー」にて個展を開催します。

YouTube登録者数210万人を超える同氏の透明水彩画やアクリル画の新作展示に加え、今回は“ぬいぐるみ”や“アクリルスタンド”などファン垂涎のオリジナルグッズも多数ラインナップ。

さらに期間中は柴崎氏本人が全日在廊予定となっており、神業のような筆致を生み出す巨匠と直接交流できる貴重な機会も見逃せません。

開催期間は2/3〜2/8で、入場料は無料ですが事前申し込みが必要です。

（以下、プレスリリースより）

愛知県名古屋市のノリタケの森ギャラリーにて、柴崎春通による個展「柴崎春通 絵画展 2026 名古屋」を2026年2月3日（火)〜2月8日（日）の期間に開催いたします。

概要

「そうはならんやろ！」衝撃的すぎる４コマ劇場でお馴染み「おじいちゃん先生」こと柴崎春通氏は1947年生まれ。

長く美術の講師を務めながら、銀座、京橋を拠点に30年近くに渡り個展を開催し作品を発表し続けていました。

またYouTubeやTikTokなどで作品の制作過程を動画で公開し続けており、現在のYouTubeチャンネル登録者数は210万人。

全SNSの合計フォロワー数は400万人以上に達しています（2026年1月現在）。

昨年にはNHK Eテレ３ヶ月でマスターする「絵を描く」に絵画講師として出演。

その丁寧でわかりやすい指導と温かい人柄で、テレビを通じても多くの視聴者に絵を描く喜びを伝えました。

一昨年12月の名古屋・妙香園画廊での初個展に続き、今回は歴史あるノリタケの森ギャラリーにて、透明水彩画、アクリル画、クレヨン画を中心とした絵画展を開催いたします。

ご挨拶

こんにちは柴崎です。お元気ですか？一昨年12月に初めて名古屋で個展を開催させていただき、多くの皆様との素敵な出会いがありました。

この度、再び名古屋で個展を開催できることを大変嬉しく思います。

昨年はNHK Eテレの番組で絵画講師を務めさせていただき、改めて「絵を描く喜び」を多くの方々と共有する素晴らしさを実感しました。

テレビでご覧いただいた皆様とも、この機会に直接お会いできることを楽しみにしています。

今回の展示では、YouTube動画でこれまで描いてきた作品や、新作など多数展示する予定です。

私の絵画は、自然の美しさや日々の何気ない瞬間を捉え、その中に感じる温かさや静けさを表現することを目指しています。

来場される皆様が、私の作品を通じてそのような感動や癒しを感じていただければ幸いです。

個展期間中は全日在廊する予定ですので、皆様と直接お話しできるのを楽しみにしております。

柴崎春通

柴崎春通プロフィール

1947年千葉県生まれ。

1970年 和光大学芸術学科卒。 荻太郎、中根寛に師事。

2001年 文化庁派遣芸術家在外研究員としてアメリカに渡り、アート・スチューデンツ・オブ・ニューヨークで研究を行う。

2017年 YouTubeにて『Watercolor by Shibasaki』を開始。

2022年 チャンネル登録者数100万人を達成。

2023年 ぺんてる株式会社と「アートクレヨン」を共同開発。

2024年 京都蔦屋書店ギャラリーにて「柴崎春通絵画展〜猫に想う」を開催。

2025年 NHK Eテレ ３ヶ月でマスターする「絵を描く」に絵画講師として出演。

2026年1月現在のSNS総フォロワー数は400万人以上を達成。

販売について

作品は2月3日（火）10:00より2月8日（日）の期間中、店頭にて先着順で販売いたします。

原画作品の他に、数量限定のジクレー版画（複製画）の予約販売も行います。

また他では購入できない「柴崎おじいちゃん先生」のオリジナルグッズ（作品集、Tシャツ、ぬいぐるみ、画材、アクリルスタンド、バッヂ等）やアートクレヨンなど多数販売いたします。

展覧会詳細

「柴崎春通 絵画展 2026 名古屋」

会期｜2026年2月3日（火）〜2026年2月8日（日）※柴崎春通氏は全日在廊の予定です。

時間｜10:00〜18:00 ※最終日は16:00まで

会場｜ノリタケの森ギャラリー 〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

主催｜合同会社nobi

入場｜無料（ただし入場制限あり）

入場事前申し込み https://peatix.com/event/4713917/view

お問い合わせ｜合同会社nobi： info.watercolor@gmail.com

告知YouTube｜https://youtu.be/ob6GpQGrNOs

ギャラリーサイト｜https://www.noritake.co.jp/mori/look/gallery/

公式サイト問い合わせフォーム｜https://www.watercolorbyshibasaki.com/