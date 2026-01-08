【驚愕ワザ】「100円アイス」が一瞬で「高級アイス」に大変身する方法！

「100円アイス」で高級な味を楽しめる裏ワザ

北風の吹き荒れる外から帰ってきて、温かい部屋の中でくつろぎながら甘いアイスを味わうと心から癒やされますよね。そこでオススメしたいのが、100円のアイスが高級な味わいに変身する裏ワザです。家にあるものを加えるだけなので簡単にできますよ。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

ヒミツは「塩＆オリーブオイル」！

1． 器にアイスを用意して、塩をふりかけます。





2． 最後にエキストラバージンオリーブオイルをかけたらできあがり！ 一口味わえば高級な風味が口の中に広がりますよ。





実際に試した人も絶賛する高級な風味！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）に、「一瞬で濃厚な高級アイスに変身しました！」「これは本当に簡単なのにすごい！」など、裏ワザの手軽さとおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





今、冷凍庫にあるバニラアイスでも、大満足なおいしさを楽しめる裏ワザです。年始の慌ただしさから解放される甘いひとときを、心ゆくまで堪能できますよ。みんなでビフォーアフターを楽しんでみてはいかがでしょうか？

画像提供：Adobe Stock