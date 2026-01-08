動画を撮って手渡せる　8mmカメラ風の縦型チェキ「instax mini Evo Cinema」登場

富士フイルム株式会社は1月7日、instax“チェキ”シリーズの最上位ライン「Evo」の新モデルとして、「instax mini Evo Cinema（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」を1月30日に発売すると発表しました。価格はオープン。

「動画を撮って、その場で手渡す」。そんなSFのような体験が現実に、しかもアナログ感たっぷりのギミックで楽しめるようになります。

「動画を手渡せる」というキャッチコピーの意味は、こんな仕組みです。カメラで最大15秒までの動画を撮影。モニターで確認し、気に入ったシーンを切り出してプリントすると、QRコード付きのチェキが出力されます。

受け取った人がスマホでそのQRコードを読み込めば、撮影された動画が再生されるという仕掛け。思い出の「動き」や「声」を、物理的な写真としてプレゼントできるというわけです。

■ 昭和にタイムスリップ？「ジダイヤル」搭載

機能面でもうひとつユニークなのが、様々な時代をイメージしたエフェクトをかけられる機能として新搭載された「ジダイヤル（Ji-Dial）」。

例えば「1960」に合わせれば1960年代の8mmフィルム風に、「1970」ならカラーブラウン管テレビのようなノイズ混じりの質感に……といった具合に、ダイヤルひとつでタイムスリップ体験が可能になるというものです。エフェクトは10種類あり、それぞれかかり具合を10段階で調整可能。合計100通りの表現が楽しめるとのこと。

さらに凝っているのが「音」へのこだわりで、エフェクトに合わせて収録音声の質感が変わるほか、撮影中にはカメラ内でフィルムが回るような駆動音が鳴るなど、五感で“あの頃”を感じられる仕様になっているそうです。

■ 往年の名機「フジカ シングル-8」を彷彿とさせるデザイン

加えて、カメラ好きなら、そのフォルムを見てニヤリとするかもしれません。

本体は同社が1965年に発売した8mmカメラ「フジカ シングル-8」を彷彿とさせる縦持ちスタイルを採用。黒とグレーを基調としたクラシックな外観に、指先にクリック感が伝わるダイヤルや、フィルム巻き上げレバーのようなプリントレバーなど、操作感も徹底してアナログにこだわっています。

専用アプリを使えば、複数の動画を繋ぎ合わせて編集したり、映画のようなオープニングタイトルを入れたりすることも可能。もちろん、スマホ内の画像をプリントするスマホプリンターとしても活躍するとのことでした。

動画と静止画、デジタルとアナログ、過去と現代。まさに「ハイブリッドインスタントカメラ」の名にふさわしいアイテムと言えそうです。

