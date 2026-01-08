冷凍うどんや冷凍ラーメンの「お水がいらないシリーズ」で知られるメーカー「キンレイ」が創立50周年を迎えたそうです。これはおめでたい！

麺とスープと具材がドッキングした状態の円盤をそのまま鍋に入れて加熱する「お水がいらないシリーズ」は商品のバリエーションも豊富で、個人的にも大好きな冷凍食品です。

水で薄めたりしないストレートのスープは特に出汁の美味しさが際立っていて、最近発売されたラーメン名店監修のプレミアム商品「飯田商店」「カドヤ食堂」なんかはまさに絶品でした。

50周年記念のプレゼントキャンペーンを実施中！

そんなキンレイでは現在、50周年を記念したプレゼントキャンペーンを実施中。総勢12,300名に豪華プレゼントが当選するそうです。

総勢12,300名様に豪華プレゼントが当たるキンレイ『50周年大感謝祭』を開催！ ※開催期間：2025年8月19日（火）〜2026年4月30日（木）

プレゼントの中でも注目は、50年の歴史と技術を注ぎ込んだという「黄金だしの特製鍋焼うどん」の2食セット。こちらは非売品で、キャンペーンのためだけに開発されたという超特別な一杯となっているそう。

その解説をしている特設ページもチェックしてみましたが、読めば読むほどウマそうがすぎる……！

キャンペーンには対象商品を2点購入したレシートがあれば応募できるそうですし、開催期間も4月末までと長め。これはなんとしても当選して食べてみたい！

……なんて、思っていたのですが！

キンレイさんありがとうございます！

なんということでしょう。キンレイの広報さんから特別に「黄金だしの特製鍋焼うどん」のサンプルをいただいてしまいました。

こんな嬉しいことが現実に起きていいのでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます……！

パッケージからしてスペシャル感が半端ない

受け取ってすぐに開封をしてみましたが、もうね、パッケージからして風格が違いますよ。

スタイリッシュな雰囲気もありながら、50年の歴史の重厚感も感じられる秀逸なデザイン。

そして期待が高まるキャッチコピー。もうすでによだれが出てきそう……。

出汁の香りからしてあまりにも別格

パッケージだけ確認しようかと思っていたのに、雰囲気につられてそのまま調理を始めてしまいました……。

もちろん中身はいつものキンレイスタイル。つゆ＋麺＋具材の円盤型。だけど具材は普段の鍋焼きうどんより格段にグレードアップ。

その厳選された具材ラインナップは、阿波尾鶏、海老天ぷら、玉子焼き、焼白ねぎ、国産冬蝱（どんこ）の含め煮、国産ほうれん草、鱧蒲鉾、きざみあげ、紅葉生麩。贅沢にも9種類もの具材が使われています……！

こちらを鍋でじっくりと煮込めば完成。長時間煮込むとのびちゃいそうですが、この麺は煮込んだあとももっちりとしたコシをキープできるように作られたスペシャルなもの。

硬い麺が好きだからと早めに火を止めてしまうのではなく、マニュアル通りにちゃんと煮込むことが一体感を味わえそうです。

そしてもうこの時点で、出汁の香りが漂いまくってきてすごい……。香りだけで明らかに別格であることがわかります……！

改めましてキンレイさんありがとうございます……！

さあさあ、出来上がりましたよ。こちらがキンレイ創立50周年を記念した「黄金だしの特製鍋焼うどん」！ ウマソ〜！！

まずはいい香りを放ちまくっていた“黄金だし”から一口。……なんだこの贅沢な味は！！

ベースが何なのかなんて判別できないほど、いろいろな味が繊細に折り重なっている出汁。クリアなのに厚みもすごい。奥深い。

どうやら産地や商店を指定した鰹本枯れ節、鰹荒節、宗田鰹節、鯖節、ウルメ鰯節、真昆布を惜しみなく使い、厳選した調味料と合わせることで作っているのだそう。このおつゆを飲めるってだけで、このプレゼント企画に応募する価値があるかも……！

麺もまたお見事。しっかり煮込んだことで絶品出汁を吸い、噛むたびにジュワッと出汁の美味しさが広がっていきます。食感もモチモチ。

そして出汁の存在感に負けず、あとを追いかけるように広がっていく小麦の風味。ほのかな甘味が余韻として残るのがもう最高です。

具材もひとつひとつが丁寧に作られているのがよく伝わってきます。プリッとした海老天ぷらが美味しいのはもちろん、個人的には大きな国産冬蝱の含め煮がどストライクでした。乾燥椎茸をひと晩かけて水で戻し、その戻し汁でじっくりと煮含めて旨みを凝縮させたという、こだわりの製法で作られたのだとか……！

ぜひ頑張ってゲットしてください！

本当に誇張なく、一口ごとに感動が訪れた「黄金だしの特製鍋焼うどん」。ただでさえ最近の冷凍食品は美味しくなってるのに、メーカーが本気を出したらこんなものを作れてしまうのか……！

こちらは抽選で2,000名に当選となっていますので、うどん好きのみなさんはぜひ奮って応募してみてください。もし当選したら間違いなく感動できるはずですよ！

キャンペーンの詳細は特設サイトをご確認ください。また食べられることになったら申し訳ないなあと思いつつ、僕も絶対また応募します！

キンレイ 50周年プレゼントキャンペーン

https://50th-kinrei.com/campaign/ [リンク]

(執筆者: ノジーマ)