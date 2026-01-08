「あまりにも簡単」マンCを絶望させた“美弾”　三笘薫の4か月ぶりゴールに英愕然「ペップはミトマのゴールで勝点を失った」

強豪相手にゴラッソをねじ込んだ三笘(C)Getty Images

溜まった鬱憤を吹き飛ばすような鮮烈な一撃だった。

現地時間1月7日に開催されたプレミアリーグの第21節で、10位のブライトンは、敵地で2位のマンチェスター・シティと対戦して1-1で引き分けた。左サイドハーフで先発したブライトンの三笘薫は、60分に、昨年9月13日（現地時間）のボーンマス戦以来約4か月ぶりの今シーズン2点目を叩き込み、敵地で貴重な勝点獲得に貢献した。

【動画】値千金のスーパーゴール！ マンCを絶望させた三笘薫のゴラッソを見る

三笘“らしさ”の詰まったゴラッソだった。1点ビハインドで迎えた60分、敵陣のバイタルエリア左でボールを受けた三笘は、鋭いカットインで仕掛け、相手DF二人を翻弄し、右足を一閃。狙いすましたショットは、ブロックに来たニコ・ゴンサレスの股を抜き、ファーサイドに突き刺さった。

流麗な動きから生まれた同点弾。強豪相手、しかも敵地で勝点を持ち帰るという意味でも価値ある一撃だった。

久々に飛び出した三笘の“ゴラッソ”は、注目されたマンチェスター・C戦で飛び出したこともあり、英国内でも大きな反響を呼んでいる。

試合後のフラッシュインタビューでファビアン・ヒュルツェラー監督は「カオルが試合で違いを生み出すことができる、試合の流れを変えることができるというのは、もう全員が知っている」と称賛。これを伝えたブライトンの地元メディア『Sussex Express』は「カオル・ミトマはブライトンに何が欠けていたのかを見せつけた。まだ100％の状態ではないにもかかわらず、まさに洗練されたプレーをしてくれた」と、今節の異彩ぶりを強調した。