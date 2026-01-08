【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 1−3 アルゼンチン代表（日本時間1月8日／トライデントアリーナ）

【映像】痛恨キックミス…加藤純一のPK失敗

人気ゲーム配信者の加藤純一が、まさかのPK失敗。重要な場面での痛恨のミスキックにファンは驚きを隠せず、本人も「俺が決めたら試合に勝てていた」と責任を感じていた。

日本時間1月8日に「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」のグループステージ2節で、日本代表はアルゼンチン代表と対戦した。「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会で、試合時間が合計36分＋α、サイコロで人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特色だ。

1−1で迎えた28分、日本代表は勝負に出る。普段はピッチ脇で試合を見ているプレジデントが、試合中に一度だけPKを蹴ることができる「プレジデント・ペナルティ」を使うことを選択。加藤は初戦のアメリカ代表戦では左上に決めて成功させており、このアルゼンチン戦に向けても「一番苦しい状況で任せてほしい」と語っており、ABEMA解説の柿谷曜一朗氏も「相当勇気ある。それだけ覚悟が決まっている」と力を込めた。

加藤は選手1人ひとりと握手をかわし、ボールをセット。腰に手を当てて息を吐き、GKを見ながらゆっくりと助走をスタートさせ、右足をシャープに振り抜いた。しかし、シュートはわずかにゴールの右上に外れ、勝ち越しゴールとはならなかった。加藤は両手を広げながら苦悶の表情を浮かべ、悔しさを滲ませる。そして、選手たちにガッツポーズを送り、円陣を組んでピッチを後にした。

柿谷氏は「そっちに蹴ったか」と漏らし、「めっちゃリラックスしていたんですけどね。外には逸れなかったんですけど。でも、たぶんこっち側のコースもしっかりと練習していて、自信はあったと思うんですよ。でも、仕方ないです」とコメントした。

サッカー未経験で自らを「素人のおっちゃん」と呼ぶ40歳の加藤は、大会前にチームの強化責任者である柿谷氏とPK練習を実施。カーブシュートの技術、目線、助走の3つの極意を学んだが、2戦連発とはならなかった。

「あそこは俺が決めなきゃいけなかった」と後悔を口に

このPK失敗にはファンも、「マジか…」「コースはよかったけど」「狙いすぎた」「悔しいよ」「大事なところで…」「コースキワキワすぎる」「切り替えよう」「惜しい」と反応していた。

その直後、アルゼンチン代表は人気ユーチューバーがプレジデントPKを成功。結果的に加藤のPK失敗は勝敗を大きく左右することになり、日本代表は1−3で敗れてしまった。

加藤は試合後のインタビュー冒頭、「僕は素人ですけどPKを一生懸命練習していて、枠外に飛んでしまうリスクは覚悟しながら蹴ったんで悔いはないですし、選手たちもいま出せるものを全部出せたのかなと思います」とコメント。しかし、「いま強がっていますけど、PKを外したことにムカつきすぎて、悔しすぎて。俺が決めてやれたら勝てていたのが正直なところ。あそこは俺が決めなきゃいけなかった」と後悔を口にした。

そして最後は、「5グループの中で最も成績の良い3位が決勝トーナメントに行ける。確率は低いかもしれないけど、可能性のある限り絶対に諦めないですし、選手たちは切り替えている。次は圧倒的な力でドイツに勝つだけ」と力強く次戦を見据えた。なお、ドイツ代表と対戦する運命の第3戦は、日本時間1月11日に開催される。

（ABEMA／キングスW杯）

