南極にいたデカすぎるペンギン「ジャイアントペンギン」の悲しき絶滅ストーリー【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

人間の身長越え！大きくなりすぎたペンギン「ジャイアントペンギン」

【ジャイアントペンギン DATA】

分類：鳥類

絶滅時期：古第三紀（漸新世前期）

生息地：南極大陸周辺

クジラには敵わなかったペンギン

白亜紀末に海を支配していた首長竜が絶滅し、いち早く海に進出した鳥類がペンギンの祖先です。海に適した体へと進化する過程で翼は厚く短くなって飛べなくなり、泳ぎに特化した形状へと変わりました。当時、南半球の海域にはイルカなどが生息せず、大型化するペンギンも現れました。これが、史上最大のペンギンといわれる、クミマヌ・ビケアエと名づけられたジャイアントペンギン出現の経緯です。

その全長は1.4～1.8mほどと、最大で人間の成人男性ぐらいの背丈があったようです。現存するペンギンの中で最も大きい種がコウテイペンギンですが、それでも1.0～1.3mほど。現代から考えると、ジャイアントペンギンがいかに巨大なペンギンであったかがわかります。

ジャイアントペンギンの食べ物は魚やオキアミなどで、当時の海には獲物を奪い合うライバルがいませんでした。そのため数百万年もの間、その巨体を維持しながら生息できていたのでしょう。

では、なぜ絶滅に追いやられてしまったのかというと、大きな原因の1つはクジラ・イルカ類の出現です。ペンギンより遅れて進化し、高速で遊泳する大型のクジライルカ類に食べ物を奪われ、生存競争に負けて少しずつ生息数が減少し、絶滅に至ったと考えられています。

強敵・クジラの出現

