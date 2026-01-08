「好印象を与えた」やはり別格？ アヤックス加入の冨安健洋が早速アピール！１月中に電撃デビューか！
コンディションが整えば、やはり別格なのか。
今冬にアヤックスと契約した冨安健洋が全体練習に参加したようだ。
アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』は１月７日、「トミヤスがアヤックスのグループトレーニングに参加。ロッカールームで印象を残し、すぐにインパクトを与えた」と報じている。
同メディアは、『De Telegraaf』紙の情報を元に、「アムステルダムのチームは火曜日、ヨハン・クライフ・アレーナで練習を行なった。両足でプレーできるトミヤスが好印象を与え、関係者によると、すでにアヤックスのロッカールームでインパクトを与えている」と伝えた。
記事は「最大の疑問は、トミヤスがいつアヤックスでプレー可能になるかだ。『De Telegraaf』紙によると、すべてが計画通りに進んだ場合、トミヤスは出場までにさらに２週間のトレーニングが必要となる。そうすると、１月24日のフォレンダムとのリーグ戦には出場できるかもしれない」と続けている。
順調にいけば、１月中に電撃デビューを飾る可能性もあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
