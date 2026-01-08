DX推進と人材育成を支援！アミック「アミックアカデミー(AMIACA)」

アミックは、製造業・IT分野に特化した教育サービス「アミックアカデミー(以降、AMIACA)」を2026年1月より開始します。

製造業の現場とITをつなぐ教育サービスとして、実務に活かせる体系的な学びを提供するサービスの登場です。

アミック「アミックアカデミー(AMIACA)」

サービス開始：2026年1月

専用サイト：https://amiaca.jp/

運営：株式会社アミック

アミックは創業30年以上にわたり、製造業向け基幹業務システムの開発・販売を行ってきました。

現在は、4世代目となるERP「STRAMMIC」およびMES製品「Lite Factory」を主力製品として展開しています。

今回新たに立ち上げられた「AMIACA」は、製造業の現場とITをつなぐ教育サービスとして、実務に活かせる体系的な学びを提供するものです。

日本の製造業は、人口減少や人材不足、DX推進など多くの課題に直面しており、現場の業務効率化やIT化の加速がこれまで以上に求められています。

アミックは長年にわたり、製造業向けのシステム開発や導入支援を行う中で、現場とITの間に存在する知識ギャップや、部門を横断した共通言語の不足、さらにシステム導入後の定着の難しさといった課題を実感してきました。

こうした課題を解決し、システムをより効果的に活用できる基盤を築くため、「製造業のDX推進と人材育成」に貢献する教育サービスとしてAMIACAが展開されます。

今後も、パッケージ製品(システム)の開発・提供にとどまらず、サービス品質の向上や現場支援を一体的に推進し、現場とITをつなぐパートナーとして、ものづくり企業の成長と競争力強化を支援していくとのことです。

サービスの特徴

1.製造業・ITベンダー特化の設計として、長年のシステム導入・現場支援で培った知見をもとに、アミックならではの「製造業とIT」の現場課題に直結する教育プログラムが開発されています。

2.体験型×座学のハイブリッド学習により、工場見学や実践演習などの体験型学習と、体系的な座学を組み合わせ、知識と実践力の両方を身につけることが可能です。

3.現場とITをつなぐ“共通言語”の醸成を目指し、現場部門・IT部門・人事部門が共通理解を持ち、部門横断でDXを推進できるような教育設計となっています。

4.ERP／MESの導入から活用・定着までを支援するため、システム導入時だけでなく、運用・改善・現場定着までを見据えたカリキュラムです。

5.キャリア段階・職種別に応じた体系的なスキルパスとして、新人から管理職まで、また現場・IT・人事など多様な職種に対応した学びの道筋が用意されています。

6.人事施策・リスキリングにも活用可能で、OFF-JTや社内教育、リスキリング施策としても組み込みやすい設計です。

7.各分野のエキスパート講師陣として、実務経験豊富な専門家が講師となり、実践的な講座が多数開設されます。

製造現場に向けた講座展開

製造現場の担当者に向け、現場で求められる「実践的な業務知識」と「IT活用力」を体系的に学べる講座が多数用意されています。

日々の業務改善やDX推進に直結する内容で、現場力の底上げをサポートします。

「工場業務・初級編」では、現場の基礎から体系的に学ぶことが可能です。

「ディスクリート製造・初級編」「バッチプロセス製造・初級編」では、現場の基礎から業界別に体系的に学べる内容となっています。

IT部門・SIerに向けた人材育成支援

IT部門・SIerの担当者に向け、製造業の現場課題を理解し、ITによる業務改革を推進できる人材育成を支援します。

ERP/MES導入・運用のノウハウや、現場とのコミュニケーション力を高める実践的なプログラムが展開されます。

「生産管理システムの選定」では、導入・運用の手順を実践的に習得可能です。

「要求事項の整理」では、プロジェクト参画者向けに実践的な習得を目指します。

「ソリューション営業・初級編」では、初めて生産管理システムを扱う営業担当者向けに、提案のポイントが解説されます。

人事・総務部門での活用

人事・総務部門や各事業部門で人材育成・教育を担う担当者に向け、人材育成・リスキリング・社内教育の新たな選択肢として活用できるサービスです。

新入社員から中堅・管理職まで、キャリアパスに応じた学びを提供し、組織全体の成長を後押しします。

自社内の人材育成に関する相談も受け付けており、集合研修やオンサイト研修など、要望に合わせた教育プランの提案も可能です。

代表取締役社長およびAMIACAセンター長コメント

代表取締役社長 御堂 建自氏は、以下のように語ってくださいました。

日本のものづくり現場は今、大きな転換期を迎えています。AMIACAは、現場とITをつなぐ新しい学びの場として、企業の成長と人材育成を力強く支援してまいります。ぜひ多くの皆様にご活用いただき、共に未来を切り拓いていきましょう。

AMIACAセンター長 船田 清一氏は、以下のように語ってくださいました。

AMIACAは、現場で本当に役立つ知識・スキルを、体験と学びを通じて提供することを目指しています。製造業・IT・人事部門それぞれの課題に寄り添い、皆様の成長をサポートできるよう、講師・スタッフ一同全力で取り組みます。

製造業の現場とITをつなぐ新しい学びの場として、企業の成長と人材育成の支援に期待が高まります。

アミック「アミックアカデミー(AMIACA)」の紹介でした。

