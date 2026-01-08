17ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¢ªÂ¨J£²¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×·èÃÇ¡£U-17WÇÕ¤â·Ð¸³¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡J£³¤ÎFCÎ°µå¤Ï£±·î£·Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎU-18¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢J£²¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤ÇÎ°µå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿17ºÐFW¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖFCÎ°µå¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é£·Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£FCÎ°µå¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆñ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÎ°µå¤Ç»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£À®¸ù¤¹¤ë¤«¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤·¤«Íê¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£¿Æ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÌ¤Î¸©¡¢ÊÌ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î°ìÊâ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë°ïºà¤¬Î¹Î©¤Ä¡£
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¡¢²ÈÂ²¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬»ä¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÎÂçµÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤ÇÎ°µå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿17ºÐFW¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖFCÎ°µå¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é£·Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£FCÎ°µå¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆñ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÎ°µå¤Ç»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£À®¸ù¤¹¤ë¤«¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤·¤«Íê¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£¿Æ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÌ¤Î¸©¡¢ÊÌ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î°ìÊâ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë°ïºà¤¬Î¹Î©¤Ä¡£
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¡¢²ÈÂ²¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬»ä¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÎÂçµÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸