恒例の“県人会”を報告

オリックスの吉田輝星投手が7日、インスタグラムを更新し毎年恒例の“秋田県人会”の様子などを投稿した。人気女優やアナウンサーらとの写真が添えられ「最高のメンツ」「美男美女楽しそう〜」などと多くのコメントが寄せられている。

吉田は「遅れましたが、明けましておめでとうございます！ 今年の目標 大復活!! ってことでリハビリを完了させて一試合で多く投げて日本一になれるよう開幕まで過ごしたいと思います」と投稿。食事会での写真を添えた。

県人会には女優の佐々木希さん、相場詩織アナウンサー、バスケットボール・秋田ノーザンハピネッツの田口成浩、シンガー・ソングライターの高橋優さんらが参加した。

豪華メンバーのショットにファンからは「秋田県人会、豪華なメンバーで美男美女楽しそう〜」「たくさん輝ける年になりますように」「最高のメンツ」「今年の活躍を期待しております」などとコメントが寄せられている。

金足農時代にはエースとして秋田を盛り上げた吉田は、昨年も1月に佐々木さんや高橋さん、女性アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーである女優の生駒里奈さんらとの食事会に参加していた。（Full-Count編集部）