　良品計画が運営する「無印良品」が7日、公式インスタグラムを更新。正月に残った餅のアレンジレシピ3種類を紹介した。

　投稿では「お餅の簡単アレンジレシピ3選」と付けられ、約10分で作れる「もちもち食感が楽しめる」パンケーキ、餅を並べてキーマカレーをかけるだけで完成する「グラタン」、「ほろ苦さと香りを楽しめる」コーヒーバウムを使ったトーストのレシピを、作り方の写真とともに披露している。

　無印良品の商品と餅を使った、デザートから食事までの幅広いアレンジレシピで「いつもとひと味違ったおいしさを楽しめる」と紹介した。