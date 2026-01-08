無印良品が提案、正月に余った餅で作れる「簡単アレンジレシピ3選」 デザートから食事まで
良品計画が運営する「無印良品」が7日、公式インスタグラムを更新。正月に残った餅のアレンジレシピ3種類を紹介した。
【写真】グラタンからパンケーキ、無印良品が提案する「お餅の簡単アレンジレシピ」
投稿では「お餅の簡単アレンジレシピ3選」と付けられ、約10分で作れる「もちもち食感が楽しめる」パンケーキ、餅を並べてキーマカレーをかけるだけで完成する「グラタン」、「ほろ苦さと香りを楽しめる」コーヒーバウムを使ったトーストのレシピを、作り方の写真とともに披露している。
無印良品の商品と餅を使った、デザートから食事までの幅広いアレンジレシピで「いつもとひと味違ったおいしさを楽しめる」と紹介した。
