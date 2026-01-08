「これ以上ない番号」J２リーグ最少失点の守護神に託された“１”。J１の舞台で実力を証明できるか
2025シーズンのJ２リーグに全38試合フル出場し、徳島ヴォルティスのリーグ最少失点（24）に大きく貢献したGK田中颯が、今オフ、FC東京への完全移籍を決意した。オファーをもらって「J１にチャレンジしたい、FC東京にタイトルをもたらしたいという気持ち」がその決断の決め手のひとつになった。
「ここから何段階もスケールアップする必要があるし、また一からという心構えで臨みます。昨季の経験を糧にしながら、しっかりとピッチで表現できるように頑張りたいです」
そう抱負を述べた田中は「シュートストップだけでなく、攻撃にも関わっていける」と自信を覗かせる。松橋力蔵監督が標榜するサッカーにおいて、最後尾からのビルドアップは重要。その点で、足技にも優れた田中は文字通り即戦力となるはずだ。
「ヴォルティスでやってきたことがJ１で通用するところを見せたい」
そんな田中の背番号は「１」。“恩師”の土肥洋一がFC東京で背負っていた番号であり、田中も「これ以上ないナンバー」と身が引き締まる想いでいる。その重みを胸に、加入１年目からゴールマウスを掌握できるか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
