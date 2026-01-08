腰痛を防ぐスイングの作り方！シニアプロがわかりやすく解説

ゴルフと腰痛は切っても切れない関係で、悩んでいるプロも多い。その症状が悪化すると、ドライバーが飛ばなくなるだけでなく、ゴルフ寿命が短くなってしまうので注意しよう。

腰ではなくお尻の動きを意識しよう

お尻の大きな筋肉を使うことでパワーが生まれ飛距離アップが期待できる

腰痛を引き起こす原因はさまざまで、アドレスの姿勢の悪さや練習のやりすぎなどがあるが、そもそも腰を回そうとする意識がよくない、と鈴木亨は指摘する。

「腰椎は構造上、回旋しにくく、回そうとしても回らない。しかも、歳をとるとその動きがさらに苦手になる。そのため、腰を無理に回すと過度な負荷とストレスで腰痛になるわけです。これを防ぐには、腰ではなく、お尻の動きを意識してください。股関節を使いながら、お尻をうしろ（背中側）に引き、その場で左右のお尻を入れ替える。このヒップターンなら、腰への負荷が少なくなり、お尻の大きな筋肉を使って飛ばせます。もちろん日ごろからストレッチを入念に行ない、体の柔軟性を高めておくことが大切ですよ」

バランスよく構える

お腹に力を入れて、姿勢よくきれいに立つ。反り腰や猫背など姿勢が悪いと、腰に負荷とストレスがかかり腰痛になる

Point1：股関節を使ってお尻をうしろに引く

バックスイングは右のお尻、ダウンスイング以降は左のお尻をうしろ（背中側）に引く。股関節が硬くなるとこの動きが難しくなるため、ストレッチでやわらかくしておくことが大事

左のお尻が見える

スイングを後方から見たとき、インパクトで左のお尻が見えるのが正しい動き

パワー不足で飛ばない

手打ちの人は、左のお尻が見えない。これではパワー不足で飛距離が出ない

Point2：その場で左右のお尻を入れ替える

「軸をブラさずに、その場で左右のお尻を入れ替えるイメージが有効。こうすると、腰を無理に回さなくても体が大きく動くうえに、素早い回転運動によりショットのキレがよくなります」（鈴木）

中心軸を保つ

真っすぐに立ち、体の中心軸を保つ。最初はシャドースイングで正しい軸回転の動きを理解しよう

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、練習してみてください。

レッスン＝鈴木亨

●すずき・とおる／1966年生まれ、岐阜県出身。178㎝、80㎏。レギュラーツアー8勝。16年にシニア入り。18年にシーズン3勝で賞金ランキング2位に。22年のファンケルクラシックでシニア6勝目をあげた。ミズノ所属。

構成＝小山俊正

写真＝中野義昌

協力＝季美の森ゴルフ倶楽部