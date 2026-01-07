ちゃんみな主宰新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストは「ふみの」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみながあらたに設立したセルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾所属アーティストが発表された。

■R＆Bに革命が起こる歌声

第1弾アーティストとして発表されたのは、BMSG×ちゃんみなが手掛け、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7,000人の応募者のなかから最終選考まで進出したファイナリスト10名のひとりである「FUMINO」。

『No No Girls』参加時から、「R＆Bに革命が起こる歌声」と、ちゃんみなから称され、強く芯のある歌声、どんな場面においても動じない彼女の強さが多くの視聴者を魅了していた。そして、1月11日に、活動名を「ふみの」として、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」より、デビューすることが正式に発表された。

今回の発表にあわせて、新アーティスト写真も公開。弾けるようにエネルギッシュな、ふみのらしい等身大の魅力が感じられるビジュアルに仕上がっている。また、ふみのの公式SNSアカウントがあらたに立ち上げられ、TikTok、YouTube、X、Instagramにて本格的に活動をスタートした。

さらに、デビュー曲「favorite song」のMVティザー映像が公開され、あわせてジャケットビジュアル、MV公開情報が明らかとなった。

公開されたティザー映像は“Song For You”と書かれた一本のカセットテープがふみののもとに届くところから始まり、ありのままのふみのの姿が映し出された内容となっており、これまでのふみののデビューを待っていた期待感がさらに高まるような映像となっている。

なお、デビュー曲「favorite song」は、『No No Girls THE FINAL』から1年後となる、1月11日0時より配信開始。同曲のMVは同日19時よりYouTubeにて公開される。

■リリース情報

2026.01 11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「favorite song」

■関連リンク

ふみの OFFICIAL X

https://x.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL TikTok

ふみの OFFICIAL YouTube

■【画像】「favorite song」の配信ジャケット