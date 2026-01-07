元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドさん（31）が2026年1月2日、自身のインスタグラムを更新。「第76回NHK紅白歌合戦」での衣装ショットを披露した。

「感謝でいっぱいです！」

NHK紅白では、人気コミックスが原作のテレビアニメ「ダンダダン」のオープニングテーマ「革命道中―On The Way」を歌い上げたアイナ・ジ・エンドさん。NHK紅白での赤と黒のドレスを着こなす衣装ショットを投稿した。「歌を続けさせてもらえる環境に感謝でいっぱいです！」と感謝の言葉をつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤と黒を基調とした大胆な深めのスリットがデザインされたドレスを着用。壁に手を置いてポーズをとり、抜群のスタイルを披露していた。

ほかに7枚目では、グリーンのミニ丈のドレスを着用し、足元にはシアー感のある黒タイツと厚底のシューズを合わせ、ポーズをきめるショットも公開していた。

この投稿には、「最高の歌唱力だったよ」「かわいくてかわいくてキュン」「ドレスとても素敵でお似合いでした」「美脚すぎる」「カッコよすぎる」「えぐいです」といったコメントが寄せられていた。