「日経225オプション」1月限コール手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 441( 237)
ABNクリアリン証券 421( 221)
ソシエテジェネラル証券 138( 138)
楽天証券 111( 111)
松井証券 80( 80)
BNPパリバ証券 66( 66)
シティグループ証券 47( 47)
三菱UFJeスマート 20( 20)
岩井コスモ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
野村証券 5( 5)
Jトラストグローバル 1( 1)
JPモルガン証券 201( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 194( 44)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
SBI証券 40( 18)
松井証券 15( 15)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 115)
SBI証券 388( 104)
ソシエテジェネラル証券 98( 98)
楽天証券 64( 64)
松井証券 33( 33)
BNPパリバ証券 22( 22)
JPモルガン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 441( 237)
ABNクリアリン証券 421( 221)
ソシエテジェネラル証券 138( 138)
楽天証券 111( 111)
松井証券 80( 80)
BNPパリバ証券 66( 66)
シティグループ証券 47( 47)
三菱UFJeスマート 20( 20)
岩井コスモ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
野村証券 5( 5)
Jトラストグローバル 1( 1)
JPモルガン証券 201( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 194( 44)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
SBI証券 40( 18)
松井証券 15( 15)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 115)
SBI証券 388( 104)
ソシエテジェネラル証券 98( 98)
楽天証券 64( 64)
松井証券 33( 33)
BNPパリバ証券 22( 22)
JPモルガン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)