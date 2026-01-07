2026年1月7日、自動車業界に驚きが広がりました。これまで「TGR」の愛称で親しまれ、世界中のレースシーンを席巻してきた「TOYOTA GAZOO Racing」が、組織名を「GAZOO Racing」へと変更・回帰することを発表しました。

単なる名称変更にとどまらない、この決断の裏側にある「原点」と、これからのクルマづくりに向けた深い意味とはどのようなものなのでしょうか。

今回、あえて「TOYOTA」の文字を外し、設立当初の「GAZOO Racing」へと名称を戻した理由。それは、活動の原点にあった「悔しさ」を忘れないためだといいます。

2007年、当時副社長だった豊田章男氏（モリゾウ）は、師匠であるマスタードライバーの成瀬弘氏らと共に、ニュルブルクリンク24時間耐久レースに挑みました。

しかし、当時のこの活動は会社の公式なものとして認められず、「トヨタ」の看板を背負うことすら許されませんでした。そのため、チーム名は「Team GAZOO」。豊田氏自身も「モリゾウ」と名乗り、手探りでの参戦でした。

現地のコース上では、欧州メーカーが開発中の最新スポーツカーを走らせている中、当時のトヨタには開発中のスポーツカーどころか、販売しているスポーツカーさえありませんでした。

他メーカーの開発車両に追い抜かれるたび、「トヨタにはこんなクルマ、つくれないだろ？」と言われているような屈辱と悔しさ。これこそが、GAZOO Racingのエネルギーの源流だったのです。

その後、LFAの開発や86、GRスープラの復活を経て、2015年には社内の活動を一本化した「TOYOTA GAZOO Racing」が発足。

ようやく会社公認となり、「TOYOTA」の名を冠することができたわけですが、組織が巨大化するにつれ、かつてのハングリーな精神や、豊田氏と成瀬氏が共有していた「悔しさ」という原点が見えにくくなっていた側面もあったのかもしれません。

2020年のGRヤリス、そしてその後のGRカローラと、モータースポーツ直系の市販車が次々と生まれました。特にWRC（世界ラリー選手権）で勝つために作られたGRヤリスは、市販車をベースにレース車を作るという従来の手順を逆転させた、象徴的な一台です。

そして2025年、豊田氏はGRヤリスで再びニュルブルクリンク24時間レースのステアリングを握り、亡き成瀬氏と対話をするかのように走ったといいます。

今回の名称変更は、2007年の発足から間もなく20年を迎えるにあたり、大企業の論理ではなく、純粋に「もっといいクルマづくり」と「人材育成」に取り組んでいた頃の精神に立ち返るという、強い決意表明と言えます。

3つの新体制で挑む

今回の発表では、名称変更に伴い、役割分担もより明確化されました。

まず「GAZOO Racing」は、WRCなどのトップカテゴリーへの参戦やカスタマーモータースポーツを展開し、現場でのクルマづくりと人を鍛える役割を担います。

一方で、ドイツにある欧州拠点（TGR-E）は「TOYOTA RACING」へと名称を変え、パワートレーンや先行技術の開発に特化。ここではエンジニアリングの粋を集め、将来のレースや市販車に活きる技術を磨くことになります。

そして、これらを繋ぐ架け橋となるのが「TGRR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing）」です。開発された技術や車両を実戦の場で鍛え上げる「道場」としての機能を果たします。

2025年に発表された「GR GT」や「LFAコンセプト」など、トヨタ内製によるトップ・オブ・スポーツカーへの挑戦も始まっています。

「トヨタには作れるはずがない」と言われた過去を覆し、真のスポーツカーメーカーとして走り続けるために。「GAZOO Racing」という生まれ名に戻った彼らの、新章がここから始まります。

なお、ロゴマークの切り替えは、2027年1月に向けて順次実施していくとしています。