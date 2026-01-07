俳優の山本裕典（37）が、歌舞伎町のホストクラブで初対面の高学歴ホストに激怒し、収録中に「番組を降板したい」と口にするほど激昂する場面があった。

【映像】「番組を降板したい」高学歴ホストとガチ喧嘩する山本裕典

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。山本の人気企画「ホストになる」の新章では、歌舞伎町の最強店「club Leo」を舞台に、組織の立て直しを目指す過酷な修行がスタートした。

事件が起きたのは、接客中のシャンパンコールでのことだった。早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトは、マイクを持つ山本に対し「喋ることないからコメントいらんよ」と公然と拒絶。「俺なんかしたか？」と怒りに震えバックヤードへ戻った山本を追いかけ、「おいタコ！仕事しろよ！シャンコ（シャンパンコール）呼ばれてんのに、なんで抜けてんだよ！」とダメ出し。山本は「ボケ！カス！○ね！気持ち悪いな」「（アヤトが着ている）そのジャケットなんやねん！」と罵詈雑言を言い返した。

山本は限界に達していたようで、「殺すぞアイツ」「もう降りていい？この番組。やりたくねえ、だりぃ」と、軍神の前で怒りを爆発させた。

軍神から「いちいちマインド持っていかれる必要ない」「正義はこっちにある」となだめられた山本は、その後なんとか接客へと戻った。しかし、自身のシャンパンコールが始まると再びアヤトを名指しで呼び出し、「弱い者いじめするんだったら、新しい客俺から取ってみろよ」「悔しかったら初回で勝ってみろよ、ばーか」と、マイクを通じて真っ向から宣戦布告。客の前でも火花を散らす泥沼の抗争へと発展した。

営業終了後も山本の怒りは収まらず、「あいつら殺すよ、マジで」と不敵な笑みを浮かべながら吐き捨てた。エリートたちの傲慢な洗礼を受けた山本が、この屈辱を糧にどのように歌舞伎町の頂点へ上り詰めていくのか。波乱に満ちた新章の幕開けに、スタジオの出演者たちも固唾を呑んで見守っていた。