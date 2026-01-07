「赤から」はチーズリゾットが至高！偏食家が選ぶ“鍋以外”の赤から商品ランキング
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「冬にぴったり！赤から大好きなブチギレ氏原が"赤から商品"をレビューしてみた」と題した動画を公開。自身を「偏食」と語る氏原が、人気鍋スープ「赤から」の派生商品を実食レビューし、その味わいを評価した。
以前、鍋スープのレビュー企画で赤から鍋を「キムチよりこっちだ」と絶賛した氏原。今回はその派生商品である「もつ煮込み」「麻婆豆腐」「チーズリゾットの素」「カレー」「カレーうどんの素」など、幅広いラインナップに挑んだ。
まず「赤からもつ煮込み」を口にした氏は、「美味い」「普通の（もつ煮）よりは美味いかも」と幸先の良いスタートを切る。続く「麻婆豆腐」については「普通の麻婆豆腐が食いたいかもな」と、赤からならではのアレンジにやや戸惑いを見せる場面も。
特に評価が高かったのは「チーズリゾットの素」で、実食後すぐに「美味いわ」とコメント。最終的に「今日の中では一番美味い」と述べ、ランキング1位に選出した。その一方で、「カレーうどんの素」に対しては「これね、よくない」「美味しくなかった」と酷評。「変なあんかけ」と表現し、カレーうどんとして期待すると違う味わいであると指摘した。
全体を通して、「赤からは基本美味いんだ」としながらも、商品によって評価が大きく分かれる結果となった。氏原独自の視点から語られる正直な感想は、「赤から」ファンならずとも、商品選びの参考になるだろう。
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube