グラビア復帰の時東ぁみの水着カットにニューヨーク嶋佐大興奮
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#１を１月６日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
１月６日（火）放送の#１では、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章「最強カリスマ集団衝突編」がスタート。当企画では“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店しその様子に完全密着。「最強カリスマ集団衝突編」では、今回で５店舗目の挑戦となる山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内にて12年連続で売上No.１を誇ってきた一方、今年に入って営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』で店舗改革に挑む。 実力派揃いのエリートホストが集結しているもののチームワークに欠ける『Leo』の一致団結を目指す山本は、冷ややかな空気で迎えられながらも初回接客あたり順調に指名をゲット。山本も全力で姫（女性客の呼称）たちを盛り上げる中、ほかのホストたちに次々とシャンパンコールが入り店内は大盛況に。あちこちでシャンパンコールに呼ばれ、ヘルプとして貢献しようと奮闘する山本だが、呼ばれた先の担当ホストからは「教わることはない」「喋ることないからコメントいらんよ」など散々な仕打ちを受ける。歩み寄るつもりなど毛頭ないといったエリート集団の態度に山本は「俺がなんで我慢しなきゃいけねぇんだよ」「クソが」とブチギレ。また、軍神が現役ホスト時代に売上で“一度も勝つことができなかった”宿敵ホスト・平良翔太は圧巻の接客を披露し、山本と軍神に向けて「バラバラ？関係ねえじゃん、ビジネスじゃん」「生半可に芸能の片足突っ込んでやってきましたみたいな奴に負けない」と挑発。「めっちゃムカつくんだよね、ああいう男」と荒れる山本に対し、軍神は「俺ら２人だったら絶対にできる」と鼓舞。山本は悔し涙を浮かべながら「俺はあなたのためにだけしかやらない」「あなたのためにやるからね」と握手を交わし、軍神と山本、師弟の絆にスタジオMC陣は「かっけぇ！」と声を上げる。
スタジオでは、ゲストにタレント・時東ぁみ、グラビアアイドル・榎原依那が登場。デビュー20周年の節目に「10年ぶりグラビア復帰」を果たした時東のグラビア写真が公開され、刺激的な水着のデザインにさらば青春の光・森田は「もう眼鏡とかじゃないやん」、ニューヨーク・嶋佐も「胸のところが眼鏡みたい」と大興奮。また、“国宝ボディ”と称される榎原は最新写真集に掲載の“髪ブラ”ショットを披露。「令和のあゆ」「許可取った？」と盛り上がるMC陣に榎原は「知らなかったんです！」と返答。「１週間の撮影の中で一番大変なカットだった」と撮影時を振り返った榎原は、「ガウンでギリギリまで行って……」とシャッターを切る直前にガウンを脱ぎ、髪をセットして撮影に挑んだと明かす。「ちょっとズレると見える」「（髪が）揃いすぎても不自然だから……」と撮影秘話を語った榎原にニューヨーク・屋敷は「あゆも大変やったやろうな」としみじみコメント。
また、酒にまつわるエピソードトークでは、時東が芸人に口説かれた過去を明かす場面も。「普段はほぼほぼ飲まない」というものの「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプで、結構飲めるタイプ」だと語った時東にMCが「芸能界だと誰と飲む？」と質問。「昔を考えるとNON STYLE・井上さんとかはよく（飲みに行った）」と答えた時東にMCが「口説かれたりとかは？」と問いかけると、時東は「まぁ……」と意味深に頷き、「でも、ベタじゃないですか」と回答。森田は「井上さんが口説くことベタって言ってる」とツッコミを入れ笑いを誘った。
番組ではさらに、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）の最新シリーズがスタート。４名のセクシー女優と４名の男性メンバーが初対面を果たし、女性メンバーが“傷ついた過去の恋愛”や“セクシー女優として恋愛をする苦悩”など赤裸々に語り合った。第一印象から動き出す恋の矢印はどんな恋愛模様に発展するのか……？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.