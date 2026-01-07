三山ひろしが、DJ KOOとのコラボレーション楽曲「ENDAMA DO DANCE！」を本日リリースした。

本楽曲は、2025年末の「第76回NHK紅白歌合戦」で行ったけん玉ギネス記録（連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列）にて、共演をきっかけに誕生したとのこと。

本日にリリースされた、三山ひろしの2026年第1弾シングル「花とサムライ」の「侍盤」に収録される本楽曲は、けん玉をモチーフに、三山ひろしの歌声とDJ KOOのアプローチが響き合う一曲に仕上がっているという。

◆ ◆ ◆

◾️DJ KOO コメント

紅白歌合戦「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」記録更新です！！ 第1回からご一緒にチャレンジさせていただき、10回出場目前の2026年明け！！けん玉でこころを繋ぐ愛を紡ぐポジティブけん玉讃歌が遂に完成しました！！

昨年春に三山さんとお食事をした際、「ここまで一緒にけん玉で共演して来たので、今度は音楽で共演しましょう！三山さんが詞曲で僕がDJ！」と意気投合して盛り上がり！！なんとその翌日に三山さんから「こんなの作ってみました」とご自身が歌われたデモが送られてきて「コレだっ」って叫んじゃいました！ まさにミラクルなコラボレーション！

笑顔と笑顔のグルーヴで世界を元気に！

KENDAMA DO DANCE！

◆ ◆ ◆

◾️「花とサムライ」

2026年1月7日（水）発売 ▼侍盤

CRCN-8808 ￥1,500（税込）

収録曲

1.花とサムライ

作詩：いではく / 作曲：徳久広司 / 編曲：佐藤和豊

2.KENDAMA DO DANCE！(歌唱：三山ひろし×DJ KOO)

作詩：中村心一 / DJ KOO/作曲：中村心一 / 編曲：小松一也

3.花とサムライ [オリジナル・カラオケ]

4.KENDAMA DO DANCE! [オリジナル・カラオケ]