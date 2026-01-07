＜義姉、シアワセお裾分け〜＞かわいいものは共有しなきゃ！「ウチの子の写真」送信ッ【第2話まんが】
私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子（姪、アイリ）を出産しました。私と義姉は義実家のグループLINEでやり取りするくらいですが、不仲というわけではありません。しかし義姉は毎日のように姪の写真や動画を私にだけ送るようになったのです。しかも義姉の鬱陶しいコメント付きで、対応に困っています。
もちろん姪は悪くありませんが、毎日毎日義姉から写真や動画が送られてくるので、ストレスに感じるようになってきてしまいました。
私は「今はお花畑状態になっているんだと割り切ろう」と自分に言い聞かせました。
その後ささやかな抵抗を試みたのですが、状況はまったく変わりませんでした。相手にするから送ってくるのではと思い、写真を未読スルーしてみたりもしましたが、「動画の方がよかった？」と動画がいくつも送られてきたのです。
まったく私の気持ちが伝わらない様子に、ガックリしました。思いきって返信しても、的外れな返事が来るだけです。そこで私はふとひらめいて、うちの子たちがご飯を食べている様子を写真に撮って送りました。
私の娘も息子も、義姉にかわいがられた記憶がありません。義姉はうちの子たちに関心がないからです。だから、自分に関心のない写真を送られたときの気持ちを、義姉も少しは味わえるのではないかと思いました。
するとすぐさま「ミナミちゃんところの子どもたちは、もう大きいから別にいらないよ」と返事が来たのです……。
義姉から毎日のように送られてくる姪の写真や動画が負担になり、スタンプや未読スルーなどで対応してみました。
しかし状況は変わらないため、思いきって「毎日写真や動画を送ってこなくて大丈夫です」と伝えるも受け入れられず、むしろ「（姪のことを）かわいいと思わないの？」と責められてしまったのです。
試しに私の子の写真を返すと、義姉からは「別にいらない」と笑われてしまいました。
私はカチンときましたが、あまり義姉にストレスをかけたくない思いもあります。
義姉は赤ちゃんを盾に、自分の気持ちを押し付けてくるのですが、正直私には迷惑です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
私は「今はお花畑状態になっているんだと割り切ろう」と自分に言い聞かせました。
その後ささやかな抵抗を試みたのですが、状況はまったく変わりませんでした。相手にするから送ってくるのではと思い、写真を未読スルーしてみたりもしましたが、「動画の方がよかった？」と動画がいくつも送られてきたのです。
まったく私の気持ちが伝わらない様子に、ガックリしました。思いきって返信しても、的外れな返事が来るだけです。そこで私はふとひらめいて、うちの子たちがご飯を食べている様子を写真に撮って送りました。
私の娘も息子も、義姉にかわいがられた記憶がありません。義姉はうちの子たちに関心がないからです。だから、自分に関心のない写真を送られたときの気持ちを、義姉も少しは味わえるのではないかと思いました。
するとすぐさま「ミナミちゃんところの子どもたちは、もう大きいから別にいらないよ」と返事が来たのです……。
義姉から毎日のように送られてくる姪の写真や動画が負担になり、スタンプや未読スルーなどで対応してみました。
しかし状況は変わらないため、思いきって「毎日写真や動画を送ってこなくて大丈夫です」と伝えるも受け入れられず、むしろ「（姪のことを）かわいいと思わないの？」と責められてしまったのです。
試しに私の子の写真を返すと、義姉からは「別にいらない」と笑われてしまいました。
私はカチンときましたが、あまり義姉にストレスをかけたくない思いもあります。
義姉は赤ちゃんを盾に、自分の気持ちを押し付けてくるのですが、正直私には迷惑です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと