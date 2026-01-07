日向坂46清水理央、目指すのは“彼女感”のあるアイドル「わがままだけど愛おしいみたいな」

1月5日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、自身の理想のアイドル像について語った。

リスナーから送られた、“写真集を出すなら、かっこいい理央ちゃんか可愛い理央ちゃんか”という質問に対して、清水は、「可愛い理央ちゃんでいたいです」と回答。

その理由については、「結構迷ったんですけど、私はやっぱり写真集を出すなら、彼女感のある写真集がいいんですよね」「自分の心の中で思ってるんですけど、彼女感のあるアイドルを目指しているんですよ。実はね」と説明し、「だからすごく河田陽菜さんとか憧れなんですよ」と、昨年グループを卒業した河田陽菜の名前を挙げた。

さらに、「ひなあい（テレビ東京系『日向坂で会いましょう』）とかではさ、結構怒ったりするから、そういうギャップ？」「彼女って、可愛いだけじゃないじゃないですか。わがままだけど愛おしいみたいな」「（そういうふうに）思ってほしいんですよ、皆さんに」と語っていた。