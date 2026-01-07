ÆþÎÀÆü¤Ë»×¤ï¤Ì¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¡¡ÆÏ¤¤¤¿¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÄÀ¾Éð¿·¿Í¤¬´¶¼Õ¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÇÛÎ¸
°éÀ®ÆþÃÄ¤Îº£²¬¤ÈÊ¿¸ý¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÆþÎÀ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡À¾Éð¤¬ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿°éÀ®2°Ì¤Îº£²¬ÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤ÈÆ±5°Ì¤ÎÊ¿¸ý´²¿ÍÅê¼ê¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç¡Ë¤¬6Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼ã»â»ÒÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²¬¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ê¿¸ý¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥×¥í¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤ò¸«¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÄêÄÌ¤ê¸á¸å3»þ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢½êÂô¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤ä¿ÆÂ²¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÄ¾¸å¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êJRÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·´´Àþ¤Ë¤âÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òº£²¬¤Ï¡Ö¾ì½ê¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·´´Àþ¤¬1»þ´Ö¤°¤é¤¤»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÅÇÈ¤¬°¤¯¤Æ·ÈÂÓ¤â¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼ÖÆâ¤Ç¡Ë¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ê¿¸ý¤â¡Ö¡ÊÌ¾¸Å²°¤«¤é¡Ë¾è¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤¬ÀÅ²¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¤¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸±Ø¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Î©±ýÀ¸¤Ë¾Ç¤ê¤â¡Ä³ÙÌî¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ë°ÂÅÈ
¡¡Åö½é¡¢2¿Í¤ÏÉÊÀî±Ø¤ÇÃ´Åö¤Î³ÙÌîÎµÌé¥¹¥«¥¦¥È¤È¤Î¹çÎ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ°¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²¬¡£Æ±¤¸¤¯Ê¿¸ý¤â¡Ö³ÙÌî¤µ¤ó¤Ë¡ØÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÁ´Á³Âç¾æÉ×¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¹Êó¤«¤é¡ÖÉÊÀî¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ÇÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤«¤é¡Øº£¡¢¿·´´Àþ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø»þ´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¹²¤Æ¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ¿®¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³ÙÌî¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÃÌÏÃ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Ìó1»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç³ÙÌî¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÉÊÀî¤Ç¹çÎ®¡£°ì½ï¤Ë½êÂô¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢Ìµ»ö¡¢Äê¹ïÄÌ¤ê¤ËÆþÎÀ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²¬¤Ï¡ÖÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÁö¤ë¡¢¼é¤ë¤Î3Çï»ÒÁ´¤Æ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£º¸ÏÓ¤ÎÊ¿¸ý¤â¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢140¥¥íÂæ¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëµå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºå¿À¤ÎÂçÃÝ¡Ê¹ÌÂÀÏº¡ËÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í¤Ç¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌµ»ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡£ÌÀÆü¤«¤é¥×¥í¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê°ËÆ£½ç°ì / Junichi Ito¡Ë
¡ûÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì°é¤Á¡£ÁáÂçÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£À°ÍýÉô¤ò·Ð¤ÆÌîµåÃ´Åö¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¢À¾Éð¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢MLB¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£2026Ç¯1·î¤«¤éFull-CountÊÔ½¸Éô¤Ë½êÂ°¡£