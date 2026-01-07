連載第82回

サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」

現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。

現在決勝トーナメントが行なわれているアフリカ選手権。今回は、アフリカサッカーに造詣が深かったサッカージャーナリスト、故・富樫洋一氏を偲びます。



Ｗ杯で日本と対戦するチュニジア。アフリカ選手権はラウンド16で敗退した photo by Getty Images





【サッカーの楽しさを伝える】

ジャンルカ・トト・富樫氏をご記憶だろうか？

Ｊリーグがスタートした1990年代から2000年代初頭にかけて活躍したサッカージャーナリストのひとりだ。小難しい理屈や戦術論などは言わず、当時のまだあまりサッカーに詳しくなかった日本人ファンを相手にユーモラスな語り口でサッカーの楽しさを伝えた功績は大きかった。

本名は富樫洋一。当時、世界最強だったイタリア・セリエＡを愛した氏は、ジャンルカ・ヴィアリとトト・スキラッチにちなんで「ジャンルカ・トト・富樫」と名乗ったのだ。

1951年11月生まれなので、僕より半年ばかり年長。学年で言うとひとつ上になる。

実は、富樫氏のお母さまと僕の母が古くからの知り合いだったので、1970年代、互いにまだ面識を得る前から彼の噂はよく聞いていた。

つまり、ふたりの母親は「うちの息子はサッカーばかり見ていて......」「富樫さんちの息子さんも」「後藤さんのところも......」と愚痴をこぼし合っていたのである。

1970年代と言えば「日本サッカー冬の時代」だ。

1968年のメキシコ五輪で銅メダルを取った日本代表も、その後はすっかり弱体化。Ｗ杯はもちろん五輪出場も夢のまた夢になってしまっていた。そんなマイナーな競技であるサッカーを観戦することが仕事になるなど（当人も含めて）誰も思っていなかった時代だ。

いや、もしかしたら何ごとも楽観的だった富樫氏なら、日本中がサッカーに夢中になる未来を信じていたのかもしれないが......。

その後、僕も富樫氏も同じ慶應義塾大学に入学する（富樫氏が浪人したり、留年したおかげで1歳年下の僕のほうが先に卒業を迎えることになったのだが......）。そして、1990年代を迎えるとサッカーというスポーツが脚光を浴びることとなり、富樫氏も僕もジャーナリストとしてサッカーを職業にできた。

富樫氏は僕とは違ってたいへん社交的な人物で、つねに数多くの友人や仲間に囲まれていた。Ｗ杯やEUROに取材に行くと、富樫氏の友人と称する世界各国の何人ものジャーナリストに出会ったものだ。

また、富樫氏は車の運転も大好きだったので、海外の大会を取材に行った時にはよく車に便乗させてもらった。1995年にウルグアイで開かれたコパ・アメリカの時には、ウルグアイ中を一緒にドライブした思い出がある（僕は運転免許を持っていないので運転はすべて富樫氏だ）。

【アフリカサッカーが大好きだった富樫氏】

そんな富樫氏が亡くなって、間もなく20年が経過する......。

なんで今、そのジャンルカのことを思い出したのかというと、2025年12月からモロッコで開催されているアフリカ選手権（アフリカ・カップ・オブ・ネーションズ）をDAZNの配信で観たからだった。

富樫氏はアフリカサッカーが大好きだった。

「近い将来、アフリカの代表がＷ杯で優勝する」と主張していて、アフリカ選手権にも何度か取材に行っていた。僕は、アフリカのチームはＷ杯で優勝するにはまだ緻密さが足りないし、ファウルが多すぎると思っていたが、富樫氏はあのダイナミックなフィジカル能力を高く評価していた。

実際、1990年のイタリアＷ杯ではカメルーンが準々決勝に進出し、４年後のアメリカＷ杯でもナイジェリアが活躍している。

そして、富樫氏は2006年１月から２月にかけてエジプトで開催されたアフリカ選手権も取材に出かけたのだが、現地で体調を崩し、滞在中のカイロのホテルで客死したのである。２月７日、同大会の準決勝が行なわれた日だった。

これも奇妙な縁だと思うのだが、このときのアフリカ選手権の模様はスカパー！で実況中継が行なわれており、僕はその２月７日の準決勝エジプト対セネガル戦の解説をすることになっていたのである。

「富樫さんが亡くなったようだ」という一報も、当日、スカパー！のディレクターからの電話で知った。「まだ詳しくはわからないんですが......」という話だったが、その後、それは事実であると判明した。

「とにかく、実況中継は予定どおり行ないますので」というので、僕はスカパー！のスタジオに入った。当日は、川勝良一氏とのダブル解説だった。

まだ、情報は錯綜していた。死因もわからなかった。試合前に富樫氏のための黙祷があるかもしれないとも聞いていたが、結局、黙祷らしきものはなく、そのまま試合が始まった（黙祷は決勝戦の前に行なわれた）。

詳しい情報がないままだし、なにしろ古くからの知り合いの、しかも、まだ50歳台前半という若さでの死去......。さまざまな感情が押し寄せるなかでの解説だったが、プロとしてはどんな状況でも試合の流れ自体を冷静に追いかけることを肝に銘じて、マイクに向かった記憶がある。

あれから20年が経過したことも、実はすっかり忘れていた。モロッコでの今大会を観戦しながら、ふと、「そうだ、富樫さんが亡くなったのもアフリカ選手権の時だったなぁ」と思い出し、記憶を手繰ってみて20年前のことだと気づいたのだった。

【チュニジアの戦いぶり】

今回のアフリカ選手権では、Ｗ杯で日本と同じグループＦに入ったチュニジアの戦いが注目された。というより、もし、チュニジアを観ようと思わなかったら、僕もアフリカ選手権をグループリーグの段階から観戦していなかったかもしれない。そうだったら、富樫氏のことも思い出さなかったかもしれない。

もし、富樫氏がご存命だったら、まだ74歳になったばかりだ。日本とアフリカの代表が同じグループに入ったのを喜んで、きっとモロッコまで取材に出かけていたに違いない。

さて、その注目のチュニジアは初戦でウガンダに勝利したものの、その後、ナイジェリアに敗れ、タンザニアとは引き分けでグループＣを２位通過。ラウンド16ではマリと対戦した。そして、前半のうちに退場者を出したマリを相手に攻めあぐね、ようやく88分にフィラス・シャウアトが決めてリードを奪ったものの、アディショナルタイムにPKを献上して追いつかれてPK戦で敗退。４試合を戦って、ウガンダ戦の１勝に終わった。

内容的にも、ナイジェリア戦ではスリーバックのサイドを完全に崩されていたし、マリ戦ではひとり少ないマリに何度もカウンターを許していた。Ｗ杯組分け抽選会直後には「アフリカ予選で無失点」などという情報があったものの、日本代表とは明らかな実力差があることは間違いない。

グループＦでは欧州勢の２チームもチュニジアからの勝点３獲得を計算しているはず。日本代表にとっても、グループリーグ突破のためにはチュニジア戦こそが最も重要な試合となるのではないか。

