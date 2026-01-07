やる気を引き出すために、夢や理想を掲げるのはむしろ逆効果だ。サイバーエージェントの藤田晋社長はそれとは真逆のアプローチで、自分に、そして部下の心に火を点けてきたという。下から“火で炙るような”まったく新しいマネジメント術に迫る。※本稿は、サイバーエージェント代表取締役の藤田晋『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。

1998年にサイバーエージェントを創業した時、一緒に起業したのが現在の副社長の日高裕介だ。私が1年間だけ在籍させてもらった会社の仲が良かった同期で、起業を決めてから彼を誘った。

最初に名刺を作る時に「社長は俺だけど、お前、常務と専務どっちにする？」と聞いたら、「じゃあ常務」と答えたので、彼は常務からスタートし、その後、10年以上経ってやっと専務に昇格し、20年経って副社長に昇格した。

最初は常務と専務、どちらが偉いのか知らなかったらしい。

当時の私は24歳で、日高は23歳、まだ世間のことが何も分かっていなかった。

日高はサイバーエージェントの大きな収益の柱であるゲーム部門を社内でゼロから立ち上げ、今も担当役員として力強く業容を拡大させている。つまり、仕事ができるし優秀だ。

しかし、起業する前は仕事ができないダメ社員として燻っていた。配属された部署の仕事が合わず、営業で外回りに出てはサボる毎日を送っていたからだ。社内で注目を集めるような活躍をしていた私に対し、同期の日高の成績はビリに近かった。

